Uma mulher e os dois filhos ficaram feridos após o carro em que estavam capotar na DF-290. O acidente ocorreu na descida do viaduto de acesso a Valparaíso de Goiás, na região de Santa Maria. As três vítimas foram socorridas e encaminhadas conscientes e orientadas a um hospital da região.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, nesta de quarta-feira (18/11), às 21h57 e encaminhou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo de passeio capotado às margens da rodovia.

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Após sinalizarem a via e controlarem os riscos, os socorristas prestaram atendimento às vítimas. A mulher e as duas crianças foram estabilizadas e imobilizadas conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar antes de serem transportadas para uma unidade hospitalar.

Durante o trabalho das equipes, a rodovia precisou ser interditada para garantir a segurança dos militares e permitir o atendimento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a capotagem.