Homem que furtou apartamento de ex-deputado distrital é preso em Valparaíso

Bruno da Silva Ribeiro, autor do furto ao apartamento do ex-deputado Cristiano Araújo (MDB), foi preso em Valparaíso nesta quarta-feira (11/11) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Bruno da Silva Ribeiro, 37, identificado como autor do furto ao apartamento do ex-deputado distrital Cristiano Araújo (MDB), foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quarta-feira (11/11), em um hotel em Valparaíso de Goiás.

No local, os policiais apreenderam dois relógios da marca Cartier, relacionados a furtos anteriores. As equipes continuam na busca dos bens do apartamento de Cristiano Araújo; segundo a corporação, o prejuízo equivale a mais de R$ 500 mil.

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Entenda o caso

No último domingo (8/11), Bruno furtou joias, bolsas e malas de luxo e cinco relógios do apartamento de Cristiano Araújo, na 303 Norte. O homem entrou no prédio no dia anterior ao crime, disfarçado com uma peruca, roupas femininas, máscara e óculos. Ele enviou uma mensagem de texto à portaria do prédio, fingindo ser a esposa de Cristiano, na qual afirmava que uma prima da vítima iria entregar um bolo a ela e autorizava sua entrada no edifício.

Bruno passou 24 horas escondido nas áreas próximas à escada de emergência e entrou no apartamento de Cristiano, após a família deixar o local. “Dessa forma, ele teve bastante tempo para procurar os itens de valor da casa”, destacou o delegado Fernando Cocito, da 2ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso.

O homem já havia sido preso anteriormente por furtos a apartamentos na região do Sudoeste, em março deste ano, mas foi liberado em junho, após receber condenação de dois anos e seis meses na prisão com a possibilidade de recorrer em liberdade.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado