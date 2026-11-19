Pedro Turra aparece careca em novo registro na Papuda - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Justiça do Distrito Federal decidiu nesta quarta-feira (18/11) enviar a júri popular as acusações contra o ex-piloto Pedro Turra, preso pelas agressões que levaram à morte de um adolescente, em janeiro deste ano. A vítima, Rodrigo Castanheira, tinha 16 anos e morreu em fevereiro, após ser agredido com uma sequência de socos na cabeça.

Com a decisão, Turra irá a júri popular no Tribunal do Júri de Águas Claras por homicídio qualificado. A data do julgamento ainda será marcada. Na mesma decisão, a prisão preventiva de Pedro foi mantida.

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A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25 de maio e durou cerca de 10 horas, onde, segundo o Tribunal de Justiça do DF, dez testemunhas foram ouvidas. O Tribunal autorizou o bloqueio de bens de Pedro Turra até o limite de R$5,1 milhões para assegurar eventual indenização à família de Rodrigo Castanheira.

Com a morte do jovem, o Ministério Público classifica o crime, inicialmente investigado como lesão corporal gravíssima, para homicídio doloso.

O processo estava suspenso desde maio desde ano, quando o magistrado aceitou o pedido da defesa de Turra para a conclusão de um laudo complementar do Instituto Médico Legal (IML). Em setembro, o IML concluiu, após a realização complementar do laudo cadavérico de Rodrigo Castanheira, que a causa da morte do rapaz foi um soco desferido por Pedro.

Segundo o laudo, “a ação contundente exercida contra a região temporal esquerda do crânio da vítima foi a causa única, eficiente e imediata”. Em virtude disso, o impacto provocou uma fratura temporal esquerda e um hematoma epidural, que começou a comprimir o cérebro.