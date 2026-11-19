PMDF prende homem e apreende adolescente por furto de fios da rede pública em Água Quente - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso e um adolescente apreendido, na madrugada desta quinta-feira (19/11), suspeitos de furtar cabos da rede pública na região administrativa de Água Quente. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, durante uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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Os dois envolvidos foram localizados pelos policiais após denúncias e encaminhados às unidades policiais responsáveis. O adolescente foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), enquanto o homem foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).

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A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou um canal específico para denúncias anônimas relacionadas aos crimes de furto e roubo de cabos de energia elétrica. A iniciativa tem como objetivo facilitar o registro das informações por parte da população e fortalecer o enfrentamento a esse tipo de crime.

Por meio do 197, a PCDF disponibiliza quatro meios seguros para o recebimento de denúncias anônimas: o Disque-Denúncia, telefone 197 — ligação gratuita 24 horas — o e-mail (denuncia197@pcdf.df.gov.br); o WhatsApp (61) 98626-1197; e o Denúncia On-line. A população pode informar sobre crimes que já ocorreram, que estejam em andamento ou que estejam sendo planejados, sem necessidade de se identificar. O sigilo é absoluto.