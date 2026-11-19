A noite desta quarta-feira (18/11) foi de festa e celebração. O Correio Braziliense realizou a segunda edição do Prêmio JK. Criado em 2025, o evento visa reconhecer e homenagear personalidades que impactaram a história, passada e recente, de Brasília.

A cerimônia deste ano ocorreu na Sala Martins Pena do Teatro Nacional e prestigiou autoridades, artistas, atletas e empresários que contribuem para manter viva a vocação da capital.

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Conheça os homenageados

Maria da Glória Moura - Professora emérita da Universidade de Brasília (UnB), Glória foi a única representante negra no Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte da UnB. Suas propostas contribuíram para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que reconheceu o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos.

Vital do Rêgo Filho - ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), destacou durante seu discurso de agradecimento a importância do Correio Braziliense para a história da capital e dedicou o troféu aos nordestinos e paraibanos que participaram da construção da cidade.

Hely Walter Couto - Aos 100 anos, o fundador e proprietário da Pioneira da Borracha, comemorou o reconhecimento e destacou como ponto importante de sua carreira o trabalho na Associação.

José Múcio Monteiro - O ministro da Defesa do Brasil agradeceu a escolha de seu nome e afirmou que guardará a homenagem na memória. O ministro também destacou os desafios da vida pública e disse que tem procurado atuar em favor do país e da democracia.

Marco Zanini - CEO da Dínamo demonstrou satisfação com o reconhecimento recebido pela empresa e pela equipe. Ele ressaltou os desafios enfrentados por quem trabalha com inovação no país, especialmente em razão das limitações de recursos tecnológicos e humanos.

Gina Vieira - educadora, escritora e palestrante recebe a homenagem pelo projeto Mulheres Inspiradoras, do qual é criadora.

Rose Rainha - Diretora-superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae-DF) destacou o trabalho da instituição no fortalecimento do empreendedorismo na capital.

Sonia Carneiro - Em uma homenagem póstuma, o prêmio destacou a memória da jornalista. Filho da homenageada, Terence Zveiter destacou a relevância do tributo para eternizar o legado de sua mãe na história recente do país ao receber.

Conheça os ganhadores

Marina Silva - Ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima e deputada federal, foi a vencedora do Prêmio JK na categoria Gestão Pública;

Lu Alckmin - A segunda-dama do Brasil recebeu o prêmio na categoria Compromisso Social;

João Campos - O ex-prefeito de Recife e presidente nacional do PSB recebeu o Prêmio JK Correio Braziliense 2026 na categoria Liderança Jovem;

Talal Abu Allan - o empresário de origem palestina, fundador da rede varejista A Casa Brasileira e CEO da Dunia Hall Eventos, foi agraciado na categoria Turismo e Eventos;

Francisco Ansiliero - Chefe e fundador do restaurante Dom Francisco foi condecorado com o Prêmio JK pelo trabalho gastronômico em Brasília;

Sociedade Esportiva Gama - O clube foi premiado na categoria Esporte do Prêmio JK Correio Braziliense 2026; representando o alviverde, estiveram presentes na cerimônia os jogadores Gabriel Galhardo e Willian Júnior, além do vice-presidente da equipe, Gustavo José de Sousa;

Anabelle Gomes - A presidente da Rede Sementes do Cerrado foi a premiada da categoria Sustentabilidade do Prêmio JK, do Correio Braziliense;

Betty Bettiol - A artista plástica recebeu o Prêmio JK pelo seu trabalho nas artes;

Daniel Carrara - Diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) recebeu o prêmio na categoria Agro;

Minas Brasília - Equipe foi premiada na categoria Esporte, presentes na premiação estavam as irmãs fundadoras do clube Nayara e Nayeri Albuquerque;

Leonardo Araújo - CEO da Biostation recebeu o Prêmio JK na categoria Inovação;

Walquiria Pereira Aires - Presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário do Distrito Federal (Sindiveste-DF), recebeu o prêmio na categoria Indústria e Tecnologia;

Leandro Mello - O criador da Feira Motim recebeu o Prêmio JK do Correio Braziliense na categoria Economia Criativa;

Lucas Oliveira e Mariana Veras - estudantes da UnB foram agraciados com prêmio na categoria Inovação e Voluntariado, pelo protótipo de um aplicativo que ajuda mulheres a identificarem sinais de violência e procurarem ajuda;

Maria do Carmo Cardoso - Desembargadora e presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) foi vencedora na categoria Direito e Justiça;

Valdir Oliveira - Gerente do Sebrae Nacional foi reconhecido como destaque na categoria Empreendedorismo no prêmio Jk;

Os Melhores do Mundo - Companhia de Comédia foi premiado na categoria Cultura no Prêmio JK. Adriano Siri recebeu a premiação em nome da companhia formada por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues;

Álvaro Nomura - médio da Rede Sarah foi o ganhador na categoria Saúde;

Café e um Cheiro - João Gabriel Amaral e Alba Amaral, proprietários do Café e um Chêro, foram os ganhadores do Prêmio Jk na categoria Comércio e Serviços

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