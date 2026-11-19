Uma mulher foi presa suspeita de tráfico interestadual de drogas, no Gama. Ela transportava entorpecentes escondidos entre os pertences de uma mudança. A suspeita já tinha dois registros anteriores por tráfico de drogas e um por furto, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

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A prisão ocorreu nesta terça-feira (18), por volta das 18h, durante uma fiscalização realizada pelo Tático Operacional Rodoviário (TOR), em um ponto de bloqueio na região. Os policiais abordaram o veículo que fazia transporte de mudança e, durante a inspeção dos pertences de uma passageira, encontraram um tablete de dry, substância derivada da maconha.

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Além do tablete, foram apreendidas porções de skunk e MDMA, uma balança de precisão e invólucros utilizados para embalar entorpecentes. Todo material encontrado foi recolhido pelos militares.

Após a verificação dos antecedentes criminais da mulher, os policiais constataram os registros anteriores. Diante do flagrante, ela foi encaminhada à delegacia, junto com as drogas e os demais objetos apreendidos para os procedimentos legais.