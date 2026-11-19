As investigações a respeito do furto residencial seguem em andamento para determinar o envolvimento de todos os suspeitos e localizar o patrimônio subtraído - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), cumpriu oito mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (19/11) no âmbito da Operação Celta. O objetivo da ação é elucidar um furto a residência ocorrido no Condomínio Porto Belo, no Gama.

Do interior do imóvel, os criminosos subtraíram três armas de fogo, munições, joias, dinheiro, documentos e aparelhos eletrônicos. As diligências policiais buscam identificar a autoria do delito, recuperar os objetos roubados e rastrear a destinação tomada pelas armas de fogo.

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No decorrer do cumprimento das ordens judiciais, a PCDF obteve desdobramentos adicionais ao encontrar entorpecentes em duas residências investigadas. Em um dos locais foi apreendida uma grande quantidade de skunk. No outro endereço, os agentes apreenderam haxixe e uma substância líquida armazenada em frasco de colírio, sob suspeita de conter derivados de THC, material que será submetido à perícia técnica.

Em decorrência dessas apreensões, duas pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. As investigações a respeito do furto residencial seguem em andamento para determinar o envolvimento de todos os suspeitos e localizar o patrimônio subtraído.