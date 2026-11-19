Adriana Villela foi condenada a 61 anos pela morte dos pais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após 17 anos do crime que chocou Brasília, Adriana Villela foi considerada inocente pela morte dos pais, em julgamento realizado nesta quinta-feira (19/11). O recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foi negado em plenário virtual que acabou nesta quinta-feira (19/11).

Segundo a defesa de Adriana, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o julgamento e parte do processo. "Ela é inocente. Em razão da anulação, a instrução terá de ser refeita", disse a defesa. Por conta da anulação, Adriana não será submetida a um novo Júri. "Finalmente teremos acessos às provas absolutórias pelas quais tanto brigamos, por anos, agora com acesso garantido pelo STJ", completou os advogados de defesa.

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Ainda em nota divulgada à imprensa a equipe jurídica afirma que o fim do julgamento "traz um indescritível absoluto sentimento de justiça!".

Entenda a anulação

Ainda nesta quinta, a sessão virtual teve um empate de dois votos para restabelecer a condenação de Adriana Villela.

O empate aconteceu após o ministro Carlos Pires Brandão apoiar o relator, Sebastião Reis Júnior. Brandão entende que os argumentos apresentados pelo Ministério Público já haviam sido examinados no julgamento anterior e que não havia justificativas para a modificação do resultado.

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Do outro lado, os ministros Rogerio Schietti Cruz e Og Fernandes votaram pelo acolhimento dos embargos para o restabelecimento da condenação de 61 anos e três meses de prisão.

O juiz Paulo Rogério Santos Giordano, do Tribunal do Júri de Brasília, determinou que a audiência de instrução e julgamento de Adriana Villela seja marcada. A data ainda não está definida.

Relembre o crime



Ocorrido em 2009, o Crime da 113 Sul. Os pais de Adriana, José Guilherme Villela, 73 anos e Maria Carvalho Mendes Villela, 69 anos foram portos a facadas. Além disso, a empregada doméstica, Francisca Nascimento da Silva, também foi assassinada. Os corpos foram encontradas três dias depois dos assassinatos. Segundo a acusação, Adriana teria encomendado a morte dos pais por interesse financeiro, e os três homens teriam executado o crime.