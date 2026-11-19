Policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam, nesta quinta-feira (19/11), três homens, de 21, 22 e 24 anos, por tentativa de latrocínio. A prisão ocorreu no âmbito da operação Full Time.

O crime, segundo a polícia, ocorreu em 27 de setembro, em uma casa localizada no Condomínio Serra Azul, em Sobradinho 2. Os três autores agrediram a vítima com socos e chutes e roubaram o carro, um celular e outros objetos. O morador da residência permaneceu internado em estado grave durante duas semanas.

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As prisões ocorreram em diferentes locais de Sobradinho 2. O trio foi encaminhado à carceragem do DCCP, onde permanecerão à disposição da Justiça.