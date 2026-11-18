Uma operação conjunta entre as Polícias Militares do Distrito Federal, de Goiás e a Polícia Federal capturou um homem acusado de feminicídio cometido em 2016 em Ceilândia. Maurício de Jesus Santos morava em Sooretama, no Espírito Santo.
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O crime cometido por ele ocorreu em 11 de novembro de 2016 e vitimou Elisangela Mendes, à época companheira dele. Segundo os autos do processo, a mulher havia reclamado sobre o marido ter quebrado objetos dentro de casa.
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Maurício pegou um líquido inflamável e, enquanto Elisangela conversava com as vizinhas, jogou a substância no corpo dela, ateou fogo e a matou. O nome e a foto de Maurício constava na lista de foragidos do Ministério Público do DF.
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