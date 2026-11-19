A chuva forte que atingiu o Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (19/11), provocou estragos no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB). Árvores caíram nas proximidades do Instituto de Artes (IDA), na área sul do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), e atingiram carros que estavam estacionados no local. Além disso, parte do teto caiu em diversos pontos do campus. A instituição também ficou sem energia elétrica durante algum tempo.

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Além dos danos materiais, a instabilidade no tempo também afetou o fornecimento de energia elétrica na universidade. Na noite desta quinta-feira, houve falta de luz no campus, deixando áreas da instituição sem energia.

Estragos e susto

O temporal surpreendeu estudantes que estavam no campus Darcy Ribeiro. Mestrando em Botânica, Heitor Melo, de 31 anos, contou que estava em outra área da universidade quando a chuva começou. Segundo ele, a intensidade do fenômeno chamou a atenção de quem estava nas salas de aula. “Começou a chover muito forte mesmo, granizo batendo na janela das salas de aula. Granizo pequeno, mas granizo, e muito vento”, relatou.

Ao sair do prédio, Heitor se deparou com árvores tombadas e raízes expostas. Na avaliação do estudante, a força do vento pode ter provocado as quedas. “Isso aí é dano mecânico mesmo, que é vento. Vento em excesso. Toda árvore muito alta tende a cair. As pequenas até ficaram”, explicou.

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O estudante de licenciatura em Artes Gustavo Freire, 22, estava no campus no momento do temporal. Ele contou que, ao ouvir um forte barulho, chegou a pensar que um transformador de energia havia explodido. “Eu escutei um barulho muito alto e pensei: ‘Bom, deve ter estourado mais um transformador, né? De vez em quando acontece aqui’”, lembrou.













Ao sair, encontrou outras árvores tombadas nas proximidades. Segundo ele, três veículos foram atingidos no estacionamento, embora nem todos tenham sofrido danos significativos. Uma das árvores também caiu sobre um poste, que permaneceu de pé.

O estudante também relatou dificuldades de circulação na região do novo prédio do Instituto de Artes (IDA), onde havia lama espalhada após a chuva. “Quando fui andar ali, estava muito difícil, porque estava cheio de lama. Tinha que andar bem devagar”, contou.

Até a publicação desta matéria, a UnB não havia se pronunciado sobre o ocorrido.