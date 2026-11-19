Equipe da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes), do IFB, na Asa Norte. O espaço atende 500 empreendedoras com cursos gratuitos de formação, consultoria e tecnologia - (crédito: Divulgação/IFB)

Átila Lustosa*

O Brasil nunca teve tantas mulheres empreendendo. São 10,4 milhões, o maior número da série histórica, segundo o Sebrae. O dado, divulgado em dezembro de 2025, marca o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado nesta quarta-feira (19/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O avanço, no entanto, não apagou a desigualdade. As mulheres são 51,8% da população em idade ativa, mas representam apenas 34,3% dos donos de negócios no país. Quando empreendem, elas recebem, em média, 24% menos do que os homens.

Parte dessa diferença tem raiz histórica. No Brasil, as mulheres só puderam abrir e manter um estabelecimento comercial sem autorização do marido a partir de 1962. Desde então, o caminho foi de conquista lenta de espaço, de crédito e de reconhecimento.

Para tentar virar esse jogo, o Instituto Federal de Brasília (IFB) mantém iniciativas voltadas exclusivamente ao empreendedorismo feminino no Distrito Federal.

Uma delas é o Fabinova, no Campus Gama. O espaço funciona como um laboratório de inovação em alimentos, onde as participantes aprendem não só a produzir, mas a planejar, precificar, administrar e transformar uma habilidade em negócio.

Em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, o projeto Confeitaria e Gestão também foi criado dentro do Fabinova. A proposta é oferecer qualificação profissional e incentivar a economia solidária, com foco em mulheres que já sabiam produzir, mas não tinham apoio, orientação ou confiança para dar o primeiro passo.

Segundo a professora Adriana Alfani, do Campus Gama, um dos resultados mais importantes do projeto é ver as participantes virarem multiplicadoras. Depois da formação, muitas passam a ensinar outras mulheres em seus próprios territórios, organizando atividades e compartilhando o que aprenderam.

“O impacto começa quando uma mulher percebe que aquilo que ela sabe fazer tem valor e pode se transformar em uma oportunidade de trabalho e renda”, afirma a professora.

Outra frente é a Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes), que funciona ao lado do Campus de Brasília, na Asa Norte. O espaço, fruto de parceria do IFB com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), oferece 12 programas gratuitos de formação, consultoria e tecnologia.

Hoje, a Enedes atende 500 empreendedoras. A maioria já sabe produzir, vender ou prestar serviço, mas precisa de ajuda para organizar as finanças, definir preços, divulgar o trabalho e administrar a atividade.

Para a coordenadora-geral da Enedes, professora Carla Simone, um dos maiores obstáculos ainda é a sobrecarga. Muitas participantes precisam conciliar o cuidado com a casa, os filhos e outros familiares com o trabalho e os estudos, além de enfrentar dificuldades de acesso a crédito e questionamentos sobre sua capacidade profissional.

Criado em 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino foi instituído para reconhecer a atuação das mulheres nos negócios e ampliar o debate sobre desigualdade de gênero, diferença salarial e barreiras para empreender.

No Brasil, o tema ganhou uma política específica em 2024, com a Estratégia Nacional Elas Empreendem, que busca ampliar a inclusão socioeconômica, o acesso ao crédito e a igualdade de gênero. Hoje, o país ocupa a sétima posição no ranking mundial de mulheres empreendedoras.

*Com informações do IFB

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado