A chef Andrea Roriz aposta em trocas que podem preservar a qualidade dos pratos e aliviar o orçamento - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A proximidade do Natal começa a movimentar supermercados e atacadistas, mas montar a tradicional ceia de fim de ano pode exigir mais planejamento das famílias neste ano. Produtos como bacalhau, azeite, frutas secas, queijos e vinhos importados estão entre os itens que sofrem influência da variação cambial e dos custos de importação. Diante da pressão sobre os preços, a saída para muitos consumidores é pesquisar promoções, reduzir quantidades e substituir ingredientes por alternativas mais econômicas, sem abrir mão das confraternizações.

O impacto do câmbio entre o real e o dólar é uma das preocupações de quem trabalha com produtos importados. Segundo Fabrício Borges Graciano, da Merit Importadora, além da valorização da moeda norte-americana, despesas operacionais, frete, impostos e juros também contribuíram para o encarecimento das mercadorias.

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Na última quinta (19/11), o dólar chegou a operar em R$ 5,91 durante, maior cotação desde abril de 2025. A moeda norte-americana vinha de cinco sessões consecutivas de alta. O cenário amplia a pressão sobre os produtos que dependem de importação.

Para exemplificar a diferença, Fabrício calcula que um vinho importado de US$ 20, que custava aproximadamente R$ 100 quando o dólar estava a R$ 4,98, passaria a custar R$ 118,20 com a moeda a R$ 5,91. A diferença é de R$ 18,60, ou cerca de 18,7%, considerando apenas a conversão cambial.

O empresário ressalta, porém, que o câmbio não é o único responsável pelas mudanças nos preços. O bacalhau, por exemplo, também sofre influência dos custos de transporte internacional. De acordo com ele, os conflitos mundiais encareceram em mais de 25% o frete marítimo e o seguro internacional.

Já o azeite apresenta um cenário diferente. Depois de uma quebra de safra que elevou os preços em mais de 30% no ano passado, a normalização do mercado mundial em 2026 permitiu uma melhora na oferta e nos valores. “Temos melhores preços de azeite esse ano”, afirma.

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Apesar das pressões, o empresário avalia que o consumidor continua procurando produtos importados. Segundo ele, as vendas de vinhos estrangeiros cresceram mais de 10% em 2026, enquanto outras categorias também apresentaram aumento de volume. Fabrício destaca ainda que a qualidade dos produtos nacionais tem avançado, especialmente em segmentos como queijos, vinhos e azeites. Ainda assim, observa que parte dessas opções tem perfil mais sofisticado e nem sempre representa uma alternativa acessível para todas as famílias.

O empresário estima que a cesta de Natal esteja cerca de 10% mais cara. “Como sempre, uma boa pesquisa é fundamental para montar a melhor cesta de Natal para sua família”, recomenda.

Seletividade

A avaliação do setor atacadista é de que as famílias estão mais cautelosas na hora de comprar. Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), Alaor Gomes Neto avalia que o cenário para o fim do ano é de um consumo mais seletivo, devido ao comprometimento da renda com dívidas e juros elevados.

Dados da NielsenIQ, apresentados pelo sindicato, mostram que, até agosto de 2026, as vendas em valor cresceram 5,2%, o tíquete médio por ponto de venda avançou 4,8% e o preço médio aumentou 7,3%. Na avaliação de Alaor, os números indicam que o crescimento das vendas em dinheiro não significa necessariamente que os consumidores estejam levando mais produtos para casa. “Isso mostra que parte relevante do crescimento nominal observado em 2026 está relacionada ao preço, e não necessariamente ao aumento das quantidades vendidas”, explica.

O presidente do Sindiatacadista explica que a pesquisa de preços e a comparação entre estabelecimentos, segundo Alaor, são fundamentais para quem pretende economizar. Ele recomenda observar o valor por quilo ou litro, comparar marcas e tamanhos de embalagens e avaliar se a compra em maior quantidade realmente compensa. “Uma embalagem maior deixa de ser vantajosa se resultar em desperdício”, alerta.

Substituições

Para quem trabalha diretamente com a preparação de ceias, a pesquisa de preços já faz parte da organização dos eventos de fim de ano. A chef Andrea Roriz, que realiza jantares e serviços gastronômicos em residências, acredita que algumas trocas podem preservar a qualidade dos pratos e aliviar o orçamento.

Uma das sugestões é substituir o bacalhau por salmão. Embora também seja um peixe de valor elevado, a diferença pode chegar a R$ 100 por quilo, segundo a chef. “Mesmo sendo um valor que não é barato, você serve uma coisa que é gostosa, que é nobre, que é um peixe também, só não é a tradição do bacalhau que a gente tem ao longo dos anos”, avalia.

Outra possibilidade é trocar as tâmaras por damascos em saladas e preparações especiais. O parmesão importado também pode dar lugar ao nacional, que, segundo Andrea, oferece qualidade e pode custar menos.

A chef cita ainda o filé-mignon como um dos produtos que mais chamaram sua atenção nas pesquisas recentes. De acordo com ela, um corte que antes era encontrado na faixa de R$ 59 a R$ 69 o quilo passou a custar aproximadamente R$ 109. Em promoções, é possível encontrá-lo por cerca de R$ 89. Andrea ressalta que não sabe qual fator específico provocou a elevação.

Entre os ingredientes tradicionalmente associados à ceia, ela acredita que bacalhau, azeite, frutas secas e queijos podem pesar mais no orçamento. Sua estimativa é de que alguns desses produtos tenham aumentos próximos de 20%, embora os valores variem conforme a marca e o estabelecimento.

A alternativa, segundo Andrea, não precisa ser abandonar completamente os ingredientes tradicionais. “Você pode ter o bacalhau, mas pode ter ele também de outras formas. Em vez de fazer um prato com bacalhau, faz um arroz de bacalhau, faz uma torta de bacalhau. Então você usa outros ingredientes e consegue usar o bacalhau em uma quantidade menor”, sugere.

A chef também recomenda ficar atento às promoções. Ela própria aproveitou uma liquidação para comprar bacalhau para a ceia. O quilo, que custava R$ 249, foi encontrado por R$ 149. “A minha dica é: se você achar uma boa promoção de bacalhau, compre, porque a tendência é ele ficar mais caro ainda”, orienta.

Andrea conta que os clientes costumam procurar preparações tradicionais, como peru, tender, farofa, salpicão e arroz incrementado. A chef explica que está começando a levantar os preços dos ingredientes e calcular os custos de mão de obra para definir os valores dos serviços de Natal. “Com certeza vai ser diferente do ano passado. Porque tudo subiu”, afirma.

Tradição

A professora universitária Cristiane Forte, 52 anos, que estava em um supermercado da Asa Sul, também considera a pesquisa de preços uma estratégia importante. Natural de Fortaleza, ela está em Brasília e aproveitou a passagem pelo estabelecimento para observar os valores dos produtos.

Na hora de organizar a ceia, a prioridade é manter alguns itens tradicionais, mesmo que seja necessário diminuir a quantidade. O peru, por exemplo, não pode faltar. Ela conta que costuma pesquisar os preços com antecedência e, quando encontra uma boa oportunidade, prefere antecipar a compra. “O que dá para substituir, a gente substitui. O que não dá para substituir, se for o caso, a gente resolve em menor quantidade”, resume.

As nozes também estão entre os ingredientes que Cristiane procura manter, principalmente para incrementar saladas e arroz. Já nas carnes, a tradição familiar é apostar nas aves e nos suínos, como o tender e a costelinha. A consumidora afirma que não abre mão do peru, mesmo quando o preço está mais alto. “Tradição é tradição”, acrescenta.