Apostador acerta a quina da Mega-Sena no Distrito Federal e deve levar o prêmio de R$ 93.739,59 para casa. O sortudo da vez apostou seis números na Lotérica do Lago Norte, no concurso 3088. Apesar do prêmio ter acumulado, outras 70 apostas no quadradinho foram premiadas, acertando a quadra e ganhando R$ 730,43 cada. A premiação da Quina, do Concurso 7172, também acumulou. Na Quina, apenas uma aposta de Brasília acertou a quadra e faturou R$ 7.534,97.
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Ambas as premiações foram sorteadas na noite da última quinta-feira (19/11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Confira abaixo os números sorteados de cada loteria:
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- Quina, concurso 7172: 04, 11, 40, 45 e 48
- Mega-Sena, concurso 3038: 10, 21, 24, 28, 34 e 44
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. Com o acúmulo de mais de R$ 37 milhões, o próximo concurso da Mega deverá valer R$ 45.000.000,00, enquanto o valor da Quina deve chegar à R$ 50.000.000,00.
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