O Parque da Cidade Sarah Kubitschek recebe, nesta sexta (20/11) e no sábado (21/11), uma programação gratuita com atividades educativas sobre a prevenção da dengue. Promovida pela biofarmacêutica global Takeda, a iniciativa, batizada de Vila da Prevenção, é voltada a famílias e crianças, e busca ampliar a conscientização sobre a doença. No sábado (21/11), a ação contará também com vacinação gratuita contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, oferecida pelo Governo do Distrito Federal (GDF).
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As atividades serão realizadas em formato de circuito, com duração estimada entre 15 e 30 minutos. Monitores acompanharão os participantes durante as dinâmicas, que buscam aproximar informações sobre saúde do cotidiano das famílias de maneira leve e participativa. Entre as atrações estão caça-sílabas, passa ou repassa, caça ao tesouro e jogo da memória, com conteúdos sobre a transmissão da dengue, o combate ao mosquito Aedes aegypti e as principais formas de prevenção.
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A edição de Brasília dá continuidade ao formato da primeira Vila da Prevenção, que tem como proposta aproximar a conscientização sobre a dengue da rotina da população por meio de atividades interativas. A iniciativa ocorre na mesma data em que será celebrado o Dia Nacional de Combate à Dengue, em 21 de novembro. A data reforça a importância da mobilização do poder público e da sociedade para intensificar os cuidados contra o mosquito, especialmente antes da chegada do verão, período de maior transmissão da doença.
Serviço:
Vila da Prevenção: gratuita sem necessidade de agendamento prévio
Local: Parque da Cidade Sarah Kubitschek - Setor de Recreação Pública Sul (SRPS), Asa Sul, Brasília
Data do evento: 20 e 21 de novembro (sexta-feira e sábado)
Horário da ação: 10h às 17h
Vacinação contra dengue:
Idade: 10 a 14 anos
Data: 21 de novembro (sábado)
Horário da ação: das 09 às 16h
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