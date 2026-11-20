De acordo com a edição de 2024 da série Retratos do Distrito Federal, 57,8% da população do DF se autodeclara negra. O percentual corresponde a 1.654.127 pessoas, sendo 46,17% pardas e 11,65% pretas. O levantamento também aponta que as mulheres negras formam o maior grupo populacional do Distrito Federal, representando 29,6% dos habitantes.

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Elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), a série Retratos do Distrito Federal reúne estudos temáticos com análises sociodemográficas e socioeconômicas de segmentos específicos da população. O objetivo é oferecer informações sobre as condições de vida dos moradores e subsidiar a formulação de políticas públicas. Nessa edição, o estudo apresentou um panorama da população negra com base nos dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada (Pdad-A 2024), incluindo informações sobre perfil sociodemográfico, renda, acesso à saúde e educação.

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A pesquisa mostra que a população negra do DF é predominantemente jovem. A faixa etária de 20 a 24 anos representa 8,3% desse grupo. Por outro lado, entre as pessoas com 65 anos ou mais, a participação da população negra é menor em comparação com a observada nas demais categorias de raça/cor. Em relação à religião, 45,6% das pessoas negras se declaram católicas, enquanto 30,8% são evangélicas. Outros 17,7% afirmam não seguir nenhuma religião.

A distribuição da população negra também apresenta diferenças significativas entre as regiões administrativas. As menores proporções foram registradas no Lago Sul (21,8%), no Sudoeste/Octogonal (32,3%), no Lago Norte (34,2%), no Park Way (37,2%) e no Plano Piloto (37,9%). Já as maiores concentrações estão em Arapoanga (75,4%), Fercal (72,4%), Planaltina (71,2%), São Sebastião (70,9%) e Água Quente (70,8%).

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A Pdad-A é realizada em domicílios urbanos e rurais das 37 regiões administrativas do Distrito Federal e da Periferia Metropolitana de Brasília. O levantamento permite traçar um retrato das características e das condições de vida da população que vive no DF e em seu entorno.

*Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF)