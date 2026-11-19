As produções estão no radar de premiações focadas na proteção dos direitos humanos e dos direitos dos animais - (crédito: Arquivo pessoal)

A repórter do Correio Braziliense Letícia Mouhamad, da editoria de Cidades, possui duas reportagens concorrendo a prêmios nacionais de jornalismo. As produções estão no radar de premiações focadas na proteção dos direitos humanos e dos direitos dos animais.

A reportagem Depois do luto, o difícil recomeço, conquistou o terceiro lugar na categoria impresso do 43º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH). Trata-se de uma reportagem que conta a história de quem fica com a responsabilidade de cuidar dos órfãos do feminicídio. Utilizando dados da Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), o material procurou explorar as dificuldades de lidar com o luto e com a criação de crianças que tiveram as mães vitimadas pelo feminicídio.

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“Estive em contato com o pessoal do MPDFT, que têm um projeto muito bacana voltado esse público, chamado Amparar, que fez a ponte com uma das especialistas e com duas famílias que são atendidas pelo programa”, explicou Letícia.

Para contar as difíceis histórias da matéria, a repórter entrevistou duas avós, que tornaram-se guardiãs legais dos netos após o assassinato das filhas. “O contato com elas foi feito com muito cuidado, devagar, respeitando a dor pelo luto recente de ambas e acolhendo a forma de entrevista que se sentissem mais confortáveis”, detalhou. “Acho que foram duas das entrevistas mais difíceis que já fiz. Elas choraram em poucos momentos, mas a dor era evidente no olhar, no tom de voz, nas expressões”, acrescentou Letícia.

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Para a jornalista, o foco dessa abordagem também precisa ser em cima das pessoas que ampara os órfãos de feminicídio após o crime. “Falamos muitos dos órfãos (e devemos falar, claro), mas muitas vezes esquecemos que os ampara financeira e emocionalmente. É uma carga muito grande”, disse.

Proteção animal

O segundo projeto de Letícia está concorrendo ao 2° Prêmio Papagaio de Comunicação Animal, promovido pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. O intuito do prêmio é reconhecer profissionais e projetos de comunicação voltados à proteção, aos direitos e ao bem-estar dos animais.

Letícia conta que escreveu três matérias para este prêmio, entretanto, a produção finalista na categoria Cobertura de resgates e reabilitação foi a matéria Hospital é pioneiro no tratamento e reabilitação de animais silvestres sobre Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus). Esse espaço é o primeiro hospital do país que acolhe, trata e devolve os animais à natureza. O resultado vai sair em 23 de novembro, numa cerimônia em São Paulo.

A matéria de 2025 conta com dados divulgados dos atendimentos realizados pelo hospital em 2024. Com a parceria com o fotógrafo do Correio Marcelo Ferreira (Marcelinho), a repórter visitou o hospital para conhecer a rotina de atendimentos. “Achamos curioso no início que o hospital fica localizado no centro daquela movimentação doida de Taguatinga, em um prédio. Imaginávamos um outro espaço, por se tratar de animais silvestres, mas os profissionais faziam milagres naquele local tão pequeno”, comentou Letícia.

Entre as experiências divertidas da matéria, Letícia destaca ver o cuidado dos veterinários com os animais resgatados. “Foi muito bacana ver os animais sendo atendidos. Vimos lobo-guará e capivaras recebendo medicamentos, além de aves enormes típicas do cerrado, saguis, jabutis etc. Presenciamos a polícia ambiental chegando com animais acidentados e vimos de perto a atenção que os biólogos e veterinários desempenham com os bichos”, ressaltou. “É bonito, mas sabemos que acidentes e casos de violência contra os animais têm sido cada vez mais recorrentes também”, complementou Letícia.