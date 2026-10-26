Correio vence Prêmio CFA de Jornalismo pelo segundo ano consecutivo

JP João Pedro de Lara Resende

26/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Subeditor e colunista do Correio Braziliense Patrick Selvatti vencedor Prêmio CFA de Jornalismo. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Correio conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar do Prêmio CFA de Jornalismo 2026. O jornalista Patrick Selvatti venceu com a série Administração que transforma o país, publicada no caderno Trabalho & Formação. São quatro reportagens sobre gestão humanizada, desenvolvimento regional, IA e transparência pública, ouvindo empresários, especialistas e gestores públicos, além de fontes do sistema CFA/CRAs. Destacou-se pela abrangência e pela diversidade de aplicações da administração.

O Conselho Federal de Administração (CFA) anunciou, nesta segunda-feira (26/10), os vencedores. A premiação valoriza a qualidade jornalística e a contribuição da administração para o desenvolvimento do país.

Com o tema Administração que transforma o Brasil, a segunda edição da premiação recebeu 168 trabalhos de jornalistas profissionais e estudantes de Jornalismo, representando 24 das 27 unidades federativas. O número de inscrições mais que dobrou em relação à edição anterior, demonstrando o alcance nacional da iniciativa e o interesse da imprensa em abordar temas relacionados à gestão e à profissão. A premiação contempla as categorias profissionais texto, áudio e vídeo, além de jornalismo universitário, novidade desta edição destinada a estudantes que produziram conteúdos em veículos-laboratórios acadêmicos.

Na primeira edição, o Correio conquistou o primeiro lugar com a reportagem: O futuro da administração: qual é o perfil dos novos profissionais da carreira?, também assinada por Patrick Selvatti, que é subeditor de Cidades.

Confira a série premiada:

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá