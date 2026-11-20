O fato teve início quando a equipe policial realizava patrulhamento e recebeu informações sobre a circulação de um veículo sob suspeita de clonagem - (crédito: Divulgação/PMDF)

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) prenderam, nesta sexta-feira (20/11), um homem de 29 anos que conduzia uma motocicleta com sinais de adulteração e portava uma porção de crack na via de ligação à EPTG (DF-085), na região do Plano Piloto.

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O fato teve início quando a equipe policial realizava patrulhamento e recebeu informações sobre a circulação de um veículo sob suspeita de clonagem. Ao trafegarem pela rodovia EPIA, os militares avistaram a motocicleta com características compatíveis transitando em alta velocidade.

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O condutor empreendeu fuga assim que notou a aproximação da viatura, o que deu início a um acompanhamento veicular que resultou na abordagem do suspeito na via de ligação à EPTG. Na vistoria, a perícia inicial constatou que o veículo ostentava uma placa de identificação inexistente, contudo, a verificação dos demais elementos identificadores, como chassi e motor, permitiu identificar o registro original da motocicleta.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram no bolso direito da calça do abordado uma porção de crack. Na checagem dos dados cadastrais do indivíduo, constatou-se que ele cumpre pena no regime semiaberto e ostenta diversas passagens criminais anteriores, incluindo registros pelos crimes de latrocínio, roubo e tráfico de drogas.

Diante das infrações e do flagrante, o homem foi conduzido e apresentado na 1ª Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta e o material apreendido, para os encaminhamentos legais cabíveis.