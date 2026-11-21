O homem foi encontrado submerso na piscina por familiares - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste sábado (21/11), um homem foi encontrado inconsciente na piscina da casa dele na QI 09 do Lago Norte. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência.

Quando chegaram ao local, por volta das 9h15, os bombeiros encontraram o idoso fora da piscina após ser resgatado por pessoas da região. Ele não apresentava batimentos cardíacos.

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Os bombeiros iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) usando um desfibrilador. Além dos bombeiros, equipes do Samu e da USA também participaram do atendimento. O idoso recebeu medicamentos e foi reanimado após 40 minutos de atendimento.

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Após ter a parada cardiorrespiratória revertida, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região para dar continuidade ao atendimento.