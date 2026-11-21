As duas pessoas foram encaminhadas ao hospital - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Na noite desta sexta-feira (20/11), uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma moto por volta das 20h06. O caso aconteceu no Setor Central do Gama, em frente à 14ª DP. Quando chegaram no local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontraram a vítima e o condutor da bicicleta caídos no chão.

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As guarnições isolaram a área e iniciaram o atendimento às pessoas. Foram realizados procedimentos de atendimento pré-hospitalar, seguindo os protocolos de atendimento de traumas.

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Depois da avaliação, a pedestre foi transportada Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma unidade hospitalar da região, estando consciente e orientada. Por sua vez, o motociclista, que também se encontrava consciente e orientado, foi transportado, pela CBMDF, para um outro hospital.



Os bombeiros, até o momento, não possuem informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para comparecer ao local e adotar as providências cabíveis.