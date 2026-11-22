Um idoso foi transportado ao hospital em estado grave após ser atropelado por um carro na Quadra 203 do Recanto das Emas, na tarde deste sábado (21/11).

Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) usaram duas viaturas para atender à ocorrência. No local, as equipes encontraram o homem caído ao chão em estado grave.

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O paciente foi avaliado conforme o protocolo de trauma, imobilizado e transportado ao hospital. O condutor do veículo permaneceu no local.