O Museu de Arte de Brasília (MAB) recebe, até este domingo (22), a programação do Brasília Diversa e Criativa, evento que celebra o Dia da Consciência Negra com atividades culturais gratuitas. A iniciativa reúne gastronomia africana, cubana e do Cerrado, apresentações musicais, coletivos artísticos e ações voltadas à economia criativa. A programação começou na terça-feira (17), com a abertura da exposição MamaÁfrica — Ancestralidade Africana no Brasil.

Leia também: Livro resgata histórias e memórias do Trem Bandeirante em Brasília Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as atrações está a programação gastronômica, que reúne iniciativas como Acarajé da Rosa, Flor e Mel, da Fazenda Barthô, coletivo formado por seis chefs de cozinhas africanas, Cervejaria Artesanal Dona Maria e Sabores de Cuba, com Felix. A proposta é aproximar diferentes tradições culinárias e apresentar a gastronomia como expressão cultural e espaço de intercâmbio entre saberes.

O evento também conta com o Galpão das Artes, espaço dedicado à economia criativa que reúne ateliês, coletivos e iniciativas artísticas ligadas a diferentes linguagens e saberes do Cerrado. Participam o Coletivo MOTIM, o Coletivo Arte do Encontro, o Ateliê Denis Piff, o Ateliê Denise Pamplona e o Coletivo Linhas da Resistência, entre outros.

A programação musical também reserva atrações para este final de semana, neste sábado (21/10, às 19h, os Cangaceiros do Cerrado, se apresentarão com forró e carnaval, além de apresentações de Capoeira de Angola e Sambadeiras. Ja no domingo (22/11) às 19h, acontece o lançamento do álbum Alquimia, de Paulo Dagomeh e Banda, seguido da apresentação do Coletivo Capivareta.

Apesar do fim do evento no domingo, a exposição MAMÁFRICA – Ancestralidade Africana no Brasil permanece aberta à visitação até 10 de janeiro de 2027. A mostra reúne 68 artistas brasileiros e cubanos e marca a primeira exposição de arte naïf realizada na história do Museu de Arte de Brasília. A entrada é gratuita.

Serviço

Exposição MamaÁfrica — Ancestralidade Africana no Brasil



