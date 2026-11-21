Na manhã deste sábado (21/11), um homem e uma mulher ficaram feridos após o carro em que estavam colidir contra uma árvore, em Santa Maria. O caso aconteceu perto do Centro de Ensino Médio (CEM) 404.

No local do acidente, os bombeiros encontraram as vítimas no interior do carro, conscientes. O veículo, um Hyundai Azera, estava com a parte frontal do carro danificada.

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O condutor e o passageiro foram avaliados pelos socorristas. Depois da avaliação, eles foram encaminhados a uma unidade hospitalar, conscientes e orientados.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Até o momento, o CBMDF não possui informações sobre a dinâmica do acidente.