O ParkShopping abriu ao público, em Brasília, a sua décima expansão comercial com foco expressivo em gastronomia qualificada e conveniência. O empreendimento recebeu aporte de R$ 321 milhões da administradora Multiplan, adicionando quase 9 mil m² e 60 novas operações ao complexo, com destaque para a criação de um moderno boulevard gastronômico.

A nova área aposta em arquitetura contemporânea, iluminação natural ampla e lounges de convivência, conectando as refeições a momentos de lazer. O polo culinário amplia as alternativas para quem busca almoços executivos durante a semana ou encontros aos fins de semana, reunindo casas renomadas da culinária local e nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Novidades gastronômicas do novo boulevard

O espaço gastronômico traz marcas consagradas e operações de alta qualidade para atender a diferentes paladares. Entre as novidades que integram o complexo, o público encontra:

Bloco C: consagrado restaurante de gastronomia contemporânea comandado pelo chef Marcelo Petrarca, um dos grandes destaques da culinária brasiliense.

Ristorantino Caffè: operação de inspiração italiana que combina cafeteria sofisticada, doces e receitas clássicas.

Jappa da Quitanda: restaurante dedicado à culinária oriental e japonesa contemporânea, com criações autorais.

Chocolat Du Jour: tradicional chocolateria de luxo com foco em cacau fino e produtos artesanais de alta gama.

Juliana Inglês: ateliê de confeitaria especializado em bolos, tortas finas e sobremesas requintadas.

Biomelt: marca com proposta voltada a opções práticas, saudáveis e equilibradas.

Ambiente integrado e polo de conveniência

A distribuição dos restaurantes no novo piso prioriza a circulação fluida e o conforto acústico. As operações contam com salões próprios, atendimento de mesa personalizado e cardápios completos para almoço, happy hour e jantar.

Além da gastronomia, a expansão do centro de compras reuniu novas marcas nacionais e internacionais de peso, como Coach, Michael Kors, Dolce & Gabbana Beauty, LEGO, Hoka e Veja, integrando moda, estilo de vida e lazer no mesmo circuito.

A ampliação reforça a posição do ParkShopping como referência de compras e entretenimento na capital federal, oferecendo fácil circulação e acesso direto a partir das novas áreas de estacionamento do shopping.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.