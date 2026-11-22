O ParkShopping abriu ao público, em Brasília, a sua décima expansão comercial com foco expressivo em gastronomia qualificada e conveniência. O empreendimento recebeu aporte de R$ 321 milhões da administradora Multiplan, adicionando quase 9 mil m² e 60 novas operações ao complexo, com destaque para a criação de um moderno boulevard gastronômico.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A nova área aposta em arquitetura contemporânea, iluminação natural ampla e lounges de convivência, conectando as refeições a momentos de lazer. O polo culinário amplia as alternativas para quem busca almoços executivos durante a semana ou encontros aos fins de semana, reunindo casas renomadas da culinária local e nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Leia também: O paladar em festa: 13º Prêmio Encontro Gastro reconhece destaques de 2026
- Leia também: Sabores que florescem na Norte: conheça a nova gastronomia do bairro
- Leia também: A sedução das sobremesas: quando do doce é tão importante quanto o salgado
Novidades gastronômicas do novo boulevard
O espaço gastronômico traz marcas consagradas e operações de alta qualidade para atender a diferentes paladares. Entre as novidades que integram o complexo, o público encontra:
-
Bloco C: consagrado restaurante de gastronomia contemporânea comandado pelo chef Marcelo Petrarca, um dos grandes destaques da culinária brasiliense.
-
Ristorantino Caffè: operação de inspiração italiana que combina cafeteria sofisticada, doces e receitas clássicas.
-
Jappa da Quitanda: restaurante dedicado à culinária oriental e japonesa contemporânea, com criações autorais.
-
Chocolat Du Jour: tradicional chocolateria de luxo com foco em cacau fino e produtos artesanais de alta gama.
-
Juliana Inglês: ateliê de confeitaria especializado em bolos, tortas finas e sobremesas requintadas.
-
Biomelt: marca com proposta voltada a opções práticas, saudáveis e equilibradas.
Ambiente integrado e polo de conveniência
A distribuição dos restaurantes no novo piso prioriza a circulação fluida e o conforto acústico. As operações contam com salões próprios, atendimento de mesa personalizado e cardápios completos para almoço, happy hour e jantar.
Além da gastronomia, a expansão do centro de compras reuniu novas marcas nacionais e internacionais de peso, como Coach, Michael Kors, Dolce & Gabbana Beauty, LEGO, Hoka e Veja, integrando moda, estilo de vida e lazer no mesmo circuito.
A ampliação reforça a posição do ParkShopping como referência de compras e entretenimento na capital federal, oferecendo fácil circulação e acesso direto a partir das novas áreas de estacionamento do shopping.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Saiba Mais
- Cidades DF Candidatos enfrentam matemática e ciências da natureza no vestibular da UnB
- Cidades DF 15 Iphones foram apreendidos durante fiscalização na fronteira entre DF e GO
- Cidades DF Maior atenção à Mpox; números de infecção no DF tem grande aumento
- Cidades DF Parque da Cidade vira palco de evento de ciência e humor
- Cidades DF Idoso fica em estado grave ao ser atropelado no Recanto das Emas
- Cidades DF Família aguarda investigação sobre morte de criança no shopping
- Cidades DF Primeiro dia do vestibular da UnB tem abstenção menor
- Cidades DF Evento celebra raízes africanas no Museu de Arte de Brasília
- Cidades DF Duas pessoas ficam feridas após carro bater contra árvore em Santa Maria
- Cidades DF Idoso é reanimado após ficar submerso em piscina no Lago Norte