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VIOLÊNCIA

PCDF investiga morte de bebê com suspeita de maus-tratos em Samambaia

Criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu às tentativas de reanimação; caso é apurado pela 32ª DP

32ª DP - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
32ª DP - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de uma criança de 1 ano e 3 meses com indícios de possíveis maus-tratos, em Samambaia. De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), o bebê deu entrada na unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar, mas não houve resposta, e o óbito foi constatado no local. A causa da morte ainda é indeterminada.

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O caso ocorreu no último domingo (25/10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, e é apurado pela 32ª Delegacia de Polícia. A ocorrência foi comunicada à corporação na madrugada desta segunda-feira (26/10). Segundo o registro policial, o caso foi classificado como morte por causa indeterminada e permanece em apuração. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte e verificar os indícios de possíveis maus-tratos.

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Em nota, o IgesDF informou que não divulgará outras informações individualizadas sobre a paciente em respeito à privacidade e à proteção dos dados pessoais e de saúde, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 26/10/2026 23:11
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