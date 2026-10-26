PCDF investiga morte de bebê com suspeita de maus-tratos em Samambaia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de uma criança de 1 ano e 3 meses com indícios de possíveis maus-tratos, em Samambaia. De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), o bebê deu entrada na unidade de saúde em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar, mas não houve resposta, e o óbito foi constatado no local. A causa da morte ainda é indeterminada.

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O caso ocorreu no último domingo (25/10), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, e é apurado pela 32ª Delegacia de Polícia. A ocorrência foi comunicada à corporação na madrugada desta segunda-feira (26/10). Segundo o registro policial, o caso foi classificado como morte por causa indeterminada e permanece em apuração. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte e verificar os indícios de possíveis maus-tratos.

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Em nota, o IgesDF informou que não divulgará outras informações individualizadas sobre a paciente em respeito à privacidade e à proteção dos dados pessoais e de saúde, conforme estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).