"Se demorasse mais cinco segundos sem atendimento, seu bebê teria morrido." De acordo com Thaynara Lorrana da Silva, 27 anos, essa foi a frase dita pelos policiais militares que salvaram a vida do filho dela, o recém-nascido Hendrick Ravi Sousa. Com apenas 18 dias de vida, o bebê sofreu com um grave engasgo na noite de sábado (21/11). Já sem respirar, ele foi levado ao 15º BPM, na Estrutural, onde os militares executaram a Manobra de Heimlich (técnica de desobstrução das vias aéreas adaptada para lactentes) e a criança voltou a respirar normalmente.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF, neste ano, até 22 de novembro, 1.047 pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com algum tipo de obstrução das vias aéreas. Dessas, 50% foram crianças com até 4 anos de idade, sendo 35% bebês com menos de 1 ano. O médico pediatra do SAMU Luís Henrique Costa destaca que a preocupação com engasgos aumenta à medida que são introduzidos novos alimentos na dieta das crianças. "Especialmente com a oferta de alimentos com cortes não indicados, principalmente pedaços grandes e arredondados", completa.

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No caso de Hendrick, o recém-nascido engasgou após mamar. De acordo com Thaynara, o bebê sofre com episódios frequentes de refluxo. Depois de amamentá-lo e colocá-lo para arrotar, a mãe o deixou na cama e foi preparar o jantar. Pouco depois, ouviu um pequeno grito e, ao retornar, encontrou o filho com o corpo arroxeado e leite saindo pelo nariz. Ela tentou desengasgar o filho, mas não conseguiu. Quando o bebê perdeu a consciência, ela buscou ajuda com uma vizinha, que levou o recém-nascido ao Batalhão da PM. O episódio abalou Thaynara, que desmaiou duas vezes. "Pensei que ia perder meu filho, que ele não voltaria mais e que eu não escutaria mais o choro dele", conta.

Orientações

O pediatra Luís Henrique Costa explica que quando a obstrução é parcial, a criança demonstra desespero com a falta de ar. Já na obstrução completa, a vocalização e a respiração cessam completamente e a vítima começa a ficar roxa e pode desmaiar. De acordo com ele, o atendimento a uma criança engasgada exige respostas diferentes de acordo com a idade.

Luís Henrique ensina como fazer manobras para desengasgar bebês e crianças (foto: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Em bebês menores de 1 ano, a desobstrução deve ser feita com a alternância de cinco pancadas nas costas e cinco compressões torácicas. Para isso, o bebê deve ser apoiado de bruços sobre o antebraço do adulto, com a cabeça discretamente inclinada para baixo. Em seguida, deve ser virado em bloco, de barriga para cima, para receber as compressões no centro do tórax. "É importante manter a via aérea levemente estendida, sem deixar o queixo muito próximo ao peito, porque isso pode dificultar ainda mais a passagem do ar", detalha.

Nas crianças maiores de 1 ano, a técnica inclui cinco pancadas nas costas, seguidas de cinco compressões abdominais. O responsável deve se posicionar atrás da criança, preferencialmente agachado para alcançar a altura adequada, e colocar o punho fechado na região entre o umbigo e o osso esterno. Com a outra mão sobre o punho, deve realizar movimentos para dentro e para cima. As manobras precisam ser alternadas até que a criança consiga respirar novamente.

Se a criança perder a consciência, o procedimento muda e passa a exigir manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Nessa situação, é necessário iniciar as compressões torácicas imediatamente, sem perder tempo tentando verificar o pulso. "O maior erro é não agir ou demorar para começar as manobras e pedir ajuda. Cada segundo é precioso para uma criança engasgada", alerta o médico. Ele também recomenda evitar tentativas de retirar o objeto às cegas, com os dedos, sacudir o bebê ou aplicar força excessiva em situações de engasgo com líquidos.

O socorro deve ser acionado pelo telefone 192, enquanto as primeiras manobras são realizadas. Segundo o pediatra do SAMU, a ligação pode ser feita no viva-voz, para que o responsável continue prestando assistência e receba orientações simultaneamente. O atendimento começa com um médico regulador, que instrui quem está no local sobre os procedimentos necessários, enquanto a central envia a ambulância disponível mais próxima. Todas as equipes do SAMU são capacitadas para esse tipo de ocorrência, incluindo as unidades de suporte básico e avançado.

Manobras

O sargento Barros, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), destaca que os bebês de até 6 meses são os pacientes mais comuns desse tipo de ocorrência, devido à amamentação. "Quando a criança não chora, não emite som e começa a ficar com lábios arroxeados é preciso começar os primeiros socorros."

Barros alerta, porém, que não se deve aplicar as manobras de desengasgo em pacientes que estão parcialmente esgasgados. Quando a pessoa ainda consegue tossir e respirar (mesmo que maneira ineficiente), o protocolo é levar a pessoa para um hospital. "Para realizar a manobra, o paciente tem que estar totalmente engasgado. Fazer as manobras durante engasgo parcial pode agravar a situação", esclarece.

A PMDF também atua nos primeiros momentos de uma ocorrência de engasgo infantil, especialmente quando uma viatura é a primeira a chegar ao local ou quando familiares procuram diretamente os policiais em busca de ajuda. Os militares recebem capacitação para realizar manobras de desobstrução das vias aéreas e prestar os primeiros-socorros até a chegada das equipes especializadas. A corporação destaca que o treinamento é importante diante da possibilidade de os militares se depararem com emergências durante o serviço operacional.



















