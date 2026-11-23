O médico ortopedista Henry Greidinger Campos, condenado na Operação Mr. Hyde, que ficou nacionalmente conhecida como a “Máfia das Próteses”, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, na 911 Norte, no último sábado (21/11).
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De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a corporação foi comunicada de que um homem de 52 anos havia sido encontrado desacordado na residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.
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Em nota, a PCDF informou que a equipe médica constatou a morte no local. Os profissionais do Samu orientaram os familiares a comparecerem à delegacia para a adoção das providências cabíveis.
O caso está sob investigação da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e tramita sob sigilo.
Máfia das próteses
A “Máfia das Próteses” foi um esquema criminoso, descoberto em setembro de 2016, que fraudava cirurgias e o comércio de órteses, próteses e materiais médicos em hospitais e clínicas do DF.
As condenações ocorreram em agosto de 2020. Henry Greidinger foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de multa, por organização criminosa.
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