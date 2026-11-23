O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou nesta segunda-feira (23/11), por volta das 13h, um homem que estava desaparecido em uma área de mata na região do Jardim Botânico.
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Segundo os bombeiros, o homem conseguiu entrar em contato com colegas por telefone celular e enviou uma localização inicial, informação que ajudou a direcionar os trabalhos das equipes.
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As buscas foram realizadas por terra e pelo ar, com o apoio da aeronave Resgate 08 e do cão Baruk, integrante do canil de busca e salvamento do CBMDF.
O homem foi localizado a aproximadamente 180 metros da pista, consciente e orientado. Após o resgate, ele foi encaminhado ao hospital de referência por uma Unidade de Resgate dos bombeiros.
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