Por Átila Lustosa*

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O criador da Casa do Papai Noel da M-Norte, Toninho Abeia, de 69 anos, decidiu encerrar as atividades ao lado da ex-esposa Marinalva Reis, de 71 anos, responsável pela decoração interna da casa.

As guirlandas, os pratos de Natal e os pisca-piscas que por 24 anos transformaram uma casa na M-Norte, em Ceilândia, em ponto de visita de famílias de todo o Distrito Federal estão à venda em um bazar.

Em texto assinado por ele, Toninho escreveu que depois de 24 anos de "dedicação, amor, alegria e encanto", a casa encerrava a visitação, deixando "uma linda história de momentos especiais". E finalizou: "Ficam as lembranças, a gratidão e a certeza de que todo esse encanto valeu a pena."

O encerramento foi anunciado pelo próprio Toninho, em 14 de novembro, no perfil oficial da casa no Instagram, @casadopapainoeldamnorte. Na publicação, ele agradeceu aos voluntários, doadores, patrocinadores e à imprensa que acompanharam o projeto.

A tradição começou em homenagem à mãe de Toninho, que fazia aniversário em 24 de dezembro e tinha o Natal como data central da família. Após a morte dela, ele manteve a decoração e passou a receber também crianças de creches para entrega de brinquedos, lanches e acolhimento, um desejo que ela tinha, de construir uma creche para 60 crianças.

A casa funcionava durante quase todo o mês de dezembro, com entrada gratuita. Pelos cálculos de Toninho, cerca de 3 mil pessoas visitavam o local por ano. No interior, cada cômodo era decorado por Marinalva. A máquina de neve era uma das atrações mais aguardadas pelas crianças.

Toninho passou por uma cirurgia recente, mas diz que está recuperado. O que pesou mesmo, segundo ele, foi o trabalho e o cansaço da montagem, que começava no fim de agosto e exigia dedicação total, principalmente do dia 1º ao dia 23 de dezembro, período em que a casa funcionava.

"Também pesou a idade. Vou fazer 70 anos, então, está na hora de descansar. Foram 24 anos de muito trabalho, dedicação e empenho para fazer a alegria de todos que vinham visitar a casa", diz Toninho.

Toninho escreveu que depois de 24 anos de "dedicação, amor, alegria e encanto", a casa encerrava a visitação (foto: Material cedido ao Correio)

Os roubos frequentes da fiação e da estrutura montada do lado de fora, além de um assalto à mão armada, também contribuíram para a decisão.

Com o fim da Casa, parte da decoração foi colocada à venda no bazar montado pelo casal. Entre os objetos, estão guirlandas, pratos, toalhas, potes e pisca-piscas.

Mas duas peças não vão para o bazar. Toninho conta que vai guardar a casinha do Papai Noel em miniatura e o primeiro presépio que comprou para a casa.

O encerramento marca o fim de uma rotina de quase um quarto de século na M-Norte. Para Toninho e Marinalva, o próximo dia 24 de dezembro será o primeiro sem a casa enfeitada para receber visitantes.

"Vai ser muito triste, porque as lembranças vão vir na hora da comemoração, como já vieram na montagem do bazar, que só de pegar as peças para colocar os preços vinha a saudade de relembrar o ano que ela foi utilizada. Vamos passar o Natal na casa da Marinalva, com nossos filhos. Iremos fazer algumas decorações, claro que não no tamanho que era as da Casa do Papai Noel", conta Toninho.