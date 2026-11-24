A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), assinou, na manhã desta terça-feira (24/11), ordem de serviço para implantação de novo ramal da rede de drenagem pluvial no setor P Sul, em Ceilândia.

O objetivo é a ampliação da capacidade de absorção do volume de água acumulado durante o período de chuvas intensas. A obra receberá investimentos de R$ 4,8 milhões, com recursos provenientes de Fonte 100, isto é, recursos do Tesouro do DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Casos de mpox disparam em outubro e novembro e chegam a 71 no DF

Serão realizados serviços de readequação e reparos do sistema de drenagem, bem como de adequação de redes de captação de águas pluviais, com a utilização de elementos pré-moldados de concreto.

“Estamos lançando hoje o primeiro pacote, na semana que vem, lançaremos o segundo e teremos 100% da drenagem de Ceilândia resolvida”, afirmou Celina. “Pela primeira vez, estamos fazendo também 100% da desconstrução das bocas de lobo”, complementou.

“O SLU gasta quase R$ 6 milhões com lixo irregular. Temos uma lei para ser aprovada na CLDF, que vai aplicar multa para quem jogar lixo na rua. Todos precisam ajudar a fiscalizar quem joga lixo no lugar errado”, destacou a governadora.