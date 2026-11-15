Após chuvas, Celina Leão anuncia que obras de drenagem serão retomadas

Na manhã deste domingo (15), a governadora Celina Leão visitou um dos pontos atingidos próximo à estação rodoviária do P Sul, na EQNP 24/28, para verificar o trabalho das equipes e conversar com a população. O serviço emergencial foi mobilizado por determinação da chefe do Executivo e une esforços de diversos órgãos - (crédito: Lúcio Bernardo Jr. / Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), fez uma visita ao Setor P. Sul, neste domingo (15/11), para observar de perto os danos provocados pela forte chuva da tarde de sábado (14/11). O temporal causou prejuízos e transtornos para a população, especialmente em Ceilândia, uma das regiões mais impactadas. Na QNN 6 do P. Sul, Celina afirmou que as obras de drenagem serão retomadas na região, e há um planejamento para todo o Distrito Federal sendo elaborado para que situações como essa sejam evitadas.

Na QNN 6 do P. Sul, Celina destacou que, desde o momento do temporal, as equipes de governo estão de prontidão e um grupo de trabalho foi criado para solucionar os problemas e minimizar os impactos causados pela enxurrada. "Desde a hora da chuva, nossas equipes vieram para a região de Ceilândia. Ninguém pode prever um fenômeno como esse", declarou.

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Participam da ação Defesa Civil, Administração Regional de Ceilândia, Secretaria de Governo, Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Além da estação rodoviária do P Sul, também foram registrados impactos em outros pontos da cidade, especialmente no hospital regional, na estação do metrô Guariroba e na biblioteca pública.

Celina ressaltou uma emenda parlamentar, destinada a esse tipo de obra, que será desbloqueada para dar início a licitações. "Vamos liberar uma emenda parlamentar para que possamos iniciar outra obra de contenção acima do terminal para minimizar o volume de água que vem para cá. Estamos nos antecipando, e fazendo obras e o mapeamento de todos os lugares para que possamos começar as licitações no ano que vem", adiantou.

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A governadora alertou, ainda, sobre o lixo e o entulho jogados nas ruas pela população, o que contribui para causar alagamentos em períodos de chuva. "Todo mundo tem que fazer a sua parte. O governo está aqui presente e a população precisa também colocar o lixo no lugar adequado para que a gente não tenha, no momento da chuva, as bocas de lobos todas cheias", frisou.

Queixas

O comerciante local Halisson Ferreira, 48 anos, conta que já viu chuvas piores na região, mas nunca uma enxurrada desse tipo, e reclamou sobre a obra realizada no local. "É uma obra necessária, mas a nossa indignação enquanto comerciante é ter um monte de barro, poeira, terra e sujeira na porta do comércio sem a gente poder atender à comunidade", comentou.

Thiago de Almeida, 40, dono de uma sorveteria no local, enfatizou que, com o passar dos anos, a situação só tem piorado na avenida. "Estamos vivendo com poeira e terra o tempo todo. Vir construir obra na época da chuva não resolve o nosso problema", desabafou.

O administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, afirmou que a obra no P. Sul será concluída em, aproximadamente, 30 a 40 dias. "Foi uma precipitação de chuva anormal fora dos padrões essa. Tivemos vários problemas em determinados lugares, como na Elmo Serejo, no hospital, um caso em que foi solucionado rapidamente pelas nossas equipes. Tivemos vento a 40 km/h por hora, quedas de árvores, mas sem nenhuma vítima em nenhuma região. Estamos trabalhando para conter os prejuízos o mais rapidamente possível e evitar transtornos a nossa população", frisou.





Meteorologia

Longe de indicar uma mudança de tendência climática, os problemas provocados pela chuva em Ceilândia, no sábado, tiveram caráter localizado. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF atravessa o período de maior volume de precipitações, que se estenderá até abril. "Com base em uma série histórica de 30 anos, identificamos que este é o período mais chuvoso. As condições essenciais para a formação dessas chuvas são o calor e a alta concentração de umidade na atmosfera. São dois elementos básicos que estão presentes no DF", explicou.

Os próximos dias devem continuar apresentando tendência de chuva. "O calor e a umidade persistem, com possibilidade de chuvas que acontecem, principalmente, à tarde e à noite, quando as temperaturas estão mais altas. Pela manhã, as temperaturas estão mais baixas e vão subindo lentamente até, mais ou menos, o meio da tarde. A atmosfera se comporta como se estivesse fervendo, e continua assim até que tudo comece a explodir. São aquelas típicas chuvas de verão, como costumamos dizer. Trata-se de fatores que estão localizados, mas que em alguns momentos podem ser intensos", concluiu Bahia.

De acordo com o Instituto de Metereologia (Inmet), a climatologia prevista para novembro é de 253,1 mm de chuva. Até às 9h de ontem (15), Brasília registrou 56,6 mm de chuva, Águas Emendadas (Planaltina) 50,4 mm, Brazlândia 81,0 mm, Gama 82,2 mm e Paranoá 180, 6 mm.

Olívio Bahia explica que o fator determinante para a ocorrência de alagamentos e transtornos urbanos não é o volume total acumulado, mas sim a intensidade com que a precipitação cai. "Enquanto chuvas de grande volume distribuídas ao longo de todo o dia dão tempo para o solo e para a rede de drenagem escoarem a água gradualmente, precipitações curtas e concentradas — como pancadas de 25 minutos — despejam um grande volume em um intervalo exíguo. Isso sobrecarrega instantaneamente as bocas de lobo e satura a capacidade de absorção do solo, provocando enxurradas e estragos mesmo em cenários de acumulados moderados", explicou.

Neste domingo (15/11), choveu rapidamente em alguns locais no DF. No Jardim Botânico, parte do muro de um condomínio na Avenida do Sol caiu após fortes chuvas atingirem a região. Já no Setor Central, no Gama, um outdoor foi derrubado.