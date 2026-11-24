Vaga destaque é para o cargo de acabador de mármore e granito - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 555 vagas de emprego nesta terça-feira (24). As oportunidades abrangem diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, com postos destinados tanto a candidatos com experiência quanto àqueles que buscam o primeiro emprego.

A maior remuneração é de R$ 2,8 mil, oferecida para o cargo de acabador de mármore e granito. São quatro vagas para trabalhar no Guará.

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Entre as funções com maior número de oportunidades, o destaque é para operador de caixa, com 138 vagas disponíveis. O salário pode chegar a R$ 1,7 mil, além de benefícios.

Os interessados em participar dos processos seletivos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador do DF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que as vagas disponíveis no dia não correspondam ao perfil ou ao interesse do candidato, o cadastro permanece ativo para futuras oportunidades. O sistema cruza as informações dos trabalhadores inscritos com os requisitos buscados pelas empresas.

Empregadores

Empregadores e empreendedores interessados em divulgar vagas ou utilizar os espaços das agências para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente em uma das unidades, por e-mail ou pelo Canal do Empregador.

*Com informações da Agência Brasília