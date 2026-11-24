O Distrito Federal registrou uma disparada recente nos diagnósticos de mpox, alcançando 71 casos confirmados em 2026 até esta segunda-feira (23/11), segundo o novo informativo epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde (SES-DF). Desse total, 64 pacientes moram na capital federal e sete são residentes de outras unidades da Federação atendidos na rede local.

A análise das semanas epidemiológicas revela uma concentração expressiva das infecções nos últimos dois meses: 66 dos 71 registros do ano — o equivalente a 93% — tiveram início de sintomas a partir do fim de setembro (semana epidemiológica 39).

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O pico ocorreu entre o final de outubro e o início de novembro, somando 54 confirmações apenas nas semanas 43 (19 casos), 44 (21 casos) e 45 (14 casos). Entre os dias 19 e 23 de novembro, quatro novos casos entraram no balanço.

O perfil dos pacientes segue concentrado no público masculino, que representa 97,2% dos diagnósticos. Por faixa etária, o grupo mais atingido é o de adultos de 30 a 39 anos, responsável por 56,7% das ocorrências (30 casos).

Diante do avanço da transmissão, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) reforçou a necessidade de intensificar o monitoramento, investigar os vínculos entre os infectados e rastrear pessoas que tiveram contato próximo com pacientes.

Em relação à imunização, a SES-DF aplicou 120 doses da vacina contra a doença ao longo de 2026 (das 210 recebidas do Ministério da Saúde neste ano). Atualmente, o imunizante é destinado exclusivamente a pessoas vivendo com HIV/aids, com 18 anos ou mais, em quadro de imunossupressão grave (contagem de células CD4 inferior a 100/mm³).

Como identificar e prevenir a doença (foto: Valdo Virgo )

De olho na prevenção



Causada pelo vírus monkeypox (MPXV), a mpox é uma infecção viral que se espalha principalmente pelo contato direto e próximo com erupções, bolhas ou crostas na pele de uma pessoa infectada, além de fluidos corporais e secreções respiratórias em interações prolongadas face a face. A transmissão também ocorre durante relações íntimas e pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal contaminados, como toalhas, roupas de cama, talheres e utensílios.

Os sinais clínicos costumam surgir entre 3 e 17 dias após a exposição e incluem febre, dor de cabeça intensa, dores musculares e nas costas, cansaço extremo e inchaço dos gânglios linfáticos (ínguas). Em seguida, aparecem lesões cutâneas que evoluem de manchas planas para bolhas com líquido, pústulas e crostas, frequentemente localizadas no rosto, palmas das mãos, plantas dos pés e regiões genital ou anal.

Para reduzir o risco de contágio, as autoridades sanitárias recomendam evitar contato íntimo ou pele a pele com pessoas que apresentem lesões suspeitas, não compartilhar itens pessoais e manter a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Ao notar sintomas compatíveis, a orientação é procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para testagem e cumprir o isolamento até a cicatrização completa de todas as feridas na pele.