A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) visitou, na manhã desta terça-feira (24/11), a Feira do Produtor, em Ceilândia, que está em obras para melhoria da estrutura. Celina esteve acompanhada de algumas autoridades, como o presidente da Novacap, Fernando Leite, o secretário de Agricultura, Rafael Bueno e a deputada distrital eleita Renata Daguiar.

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"Viemos aqui na feira acompanhar uma obra que está acontecendo aqui, que é da troca do telhado do estacionamento. A parte do esgoto, nós já finalizamos, e a parte de água potável também. A nossa contrapartida com a feira do produtor foi que eles realizassem a obra dos banheiros", detalhou a governadora. "Como nós já finalizamos a parte de água e esgoto, eles já podem iniciar o seu compromisso. Nossa parte é essa revitalização. O estacionamento são mais ou menos dois meses. É difícil a gente fazer obra em chuva. Tem uma limitação, mas, assim que estabilizar, as máquinas estão prontas. Todas as demandas que foram solicitadas pela feira do produtor foram resolvidas e iniciadas. Então, acho que até, no máximo, fevereiro do ano que vem essas obras já tão sendo entregues", completou.