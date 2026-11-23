Brasília se prepara para receber um grande fluxo de turistas e visitantes durante a posse presidencial, prevista para 5 de janeiro de 2027. Com a expectativa do governo federal de reunir cerca de 1 milhão de pessoas na capital, o Governo do Distrito Federal (GDF) articula alternativas de acolhimento, hospedagem e estrutura para atender ao público, diante da alta procura pela rede hoteleira.

A estimativa de público supera a da última posse presidencial, em 2023, quando aproximadamente 300 mil pessoas estiveram em Brasília. Desta vez, a programação deverá contar com cinco dias de atividades e maior presença de delegações internacionais, além de shows previstos na Esplanada dos Ministérios a partir de 1º de janeiro.

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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), a capital dispõe de aproximadamente 20 mil quartos, com capacidade para acomodar cerca de 50 mil pessoas. O setor já registra elevada procura para o período. Segundo o presidente da entidade, Henrique Severien, a ocupação ficou entre 85% e 90%, com cerca de 80% das reservas confirmadas.

Diante da demanda, o GDF definiu espaços públicos que poderão receber trailers, motorhomes e ônibus de caravanas, ampliando as alternativas para quem pretende acompanhar a programação na capital. Entre os locais previstos estão o Parque de Exposições Granja do Torto, o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e, caso necessário, a Concha Acústica. O estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha também poderá receber ônibus de caravanas.

As áreas foram selecionadas para apoiar a estrutura de acolhimento dos visitantes, especialmente diante da alta demanda por hospedagem convencional. A Granja do Torto, por exemplo, terá toda a sua estrutura disponibilizada para camping, inclusive a área normalmente utilizada para shows durante o Capital Moto Week. Já o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade poderá receber trailers em espaço coberto.

O planejamento envolve articulação entre os governos local e federal para atender ao fluxo de visitantes, com medidas relacionadas à mobilidade, segurança e infraestrutura. A Secretaria de Segurança Pública também prevê reforço do efetivo durante o Réveillon e os dias de programação da posse, por meio de um esquema especial.

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Bernardo Antunes, destacou que o aumento da procura por hospedagem já reflete a movimentação esperada para o evento. Segundo ele, parte dos valores mais elevados anunciados para o período está relacionada a unidades particulares, como flats e apart-hotéis, que não integram diretamente a rede hoteleira tradicional.

“Houve um aumento por conta da procura, mas foi um aumento considerável. E o que está sendo cobrado a um preço maior são unidades privadas, que aí fogem do controle da hotelaria”, afirmou.

A movimentação também mobiliza órgãos de fiscalização. O Ministério Público do Distrito Federal apura possíveis abusos nos preços das diárias, enquanto a Secretaria Nacional do Consumidor notificou hotéis e plataformas de hospedagem para que expliquem reajustes nas diárias entre 1º e 10 de janeiro de 2027.

Para o setor hoteleiro, a variação tarifária acompanha a dinâmica de comercialização e fatores como demanda, perfil do público e dimensão dos eventos, desde que respeitados os direitos do consumidor.

*Com informações da Secretaria de Turismo