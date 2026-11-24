Celina Leão decreta ponto facultativo entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2027 para posses da presidência e do legislativo - (crédito: Divulgação )

A governadora reeleita pelo Distrito Federal Celina Leão (PP) decretou nesta terça-feira (24/11) ponto facultativo nos dias 5 e 6 de janeiro, em razão das cerimônias de posse do presidente Lula e da nova gestão do Governo do Distrito Federal (GDF). A posse presidencial está marcada para 5 de janeiro. Já a governadora e deputados distritais assumem os cargos em 6 de janeiro.



O Governo Federal estipula a vinda de mais de 1 milhão de pessoas para a posse presidencial, e articula alternativas de acolhimento, hospedagem e estrutura para atender ao público, diante da alta procura pela rede hoteleira.



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A estimativa é de que o evento reúna mais pessoas do que na última posse presidencial, quando foi registrada a vinda de 300 mil pessoas. Diante dessa demanda, foram definidos espaços públicos que poderão receber trailers, motorhomes e ônibus de caravanas, ampliando as alternativas para quem pretende acompanhar a programação na capital.



Entre os locais previstos estão o Parque de Exposições Granja do Torto, o Pavilhão do Parque da Cidade e, caso necessário, a Concha Acústica. O estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha também poderá receber ônibus de caravanas diante do evento.



A Granja do Torto oferecerá estrutura para camping, inclusive a área normalmente utilizada para shows durante o Capital Moto Week. Já o Pavilhão do Parque da Cidade poderá receber trailers em espaços cobertos.