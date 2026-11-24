O animal foi resgatado enquanto andava em meio a carros estacionados na EBC - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma capivara foi resgatada no estacionamento do Edifício Rádio Nacional, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que fica no Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS), na manhã desta terça-feira (24/11). O resgate foi realizado por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

No local, os policiais encontraram o animal circulando entre os carros estacionados. Os agentes utilizaram técnicas para conter e manejar a capivara sem que ela fosse ferida.

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O vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra os policiais colocando a capivara em uma caixa apropriada para fazer o manejo seguro do animal. Após a captura, uma avaliação inicial feita pelo Batalhão constatou que o animal não apresentava ferimentos.

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Os policiais realizaram a soltura da capivara em seu habitat natural, em uma área adequada e segura.