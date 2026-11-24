Vídeos de segurança registram desespero após tiros dentro de van - (crédito: Cedido ao Correio) - (crédito: Cedido ao Correio)

A Justiça do Distrito Federal negou o pedido para decretar segredo de justiça integral no processo que apura o ataque a tiros cometido pelo policial militar Bruno Cardoso dos Passos contra ocupantes de uma van na 302 Sul — crime que matou uma jovem de 26 anos e feriu outras pessoas, entre elas a própria mulher do militar. Apesar de manter a tramitação pública, o juiz Paulo Rogério Santos Giordano, do Tribunal do Júri de Brasília, determinou o sigilo específico das gravações em vídeo dos depoimentos e dos dados pessoais das vítimas e testemunhas.

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A decisão responde a solicitações feitas pela esposa do réu e por Lucas Crispim Silva, colega de farda de Bruno. Nos pedidos anexados ao processo, os dois alegaram que suas informações privadas, imagens e conteúdos dos depoimentos prestados à polícia teriam sido divulgados indevidamente a terceiros e nas redes sociais. O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) também havia se manifestado a favor de medidas de proteção para evitar a revitimização e a possível circulação externa de imagens e vozes dos envolvidos.

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Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que ocultar todo o processo seria uma medida excepcional e desnecessária, uma vez que a intimidade dos sobreviventes pode ser resguardada sem comprometer a transparência dos demais atos judiciais.

Com a determinação, ficam restritos apenas endereços, telefones, documentos, CPF e os registros audiovisuais das oitivas colhidas tanto na fase de investigação quanto em futuras audiências ou no plenário do júri. O acesso a esse conteúdo fica limitado exclusivamente ao Juízo, ao MPDFT, à Polícia Civil, ao acusado e aos advogados devidamente habilitados no processo.

Relembre o ataque na 302 Sul

O crime ocorreu na madrugada de 8 de novembro, por volta das 3h45, em um posto de combustíveis na Asa Sul. Um grupo retornava da comemoração de aniversário do soldado Bruno Cardoso dos Passos — que estava havia pouco mais de um mês na Polícia Militar — quando teve início uma discussão entre ele, a esposa e outros ocupantes de uma van.

Segundo a investigação, o policial sacou uma pistola Glock G19, calibre 9 mm, e atirou diversas vezes contra os conhecidos. A companheira de Bruno foi a primeira atingida, mas conseguiu fugir e sobreviveu após atendimento médico.

A amiga do casal, Alessandra da Silva Oliveira, de 26 anos, foi baleada na cabeça e morreu no local. Outros passageiros também foram alvo dos disparos, incluindo o policial militar Daniel Aquino, que segue internado em processo de reabilitação.

Após fugir do posto, Bruno foi preso em flagrante horas depois no Parque da Cidade. Na última quarta-feira (18/11), o MPDFT denunciou o militar — que permanece preso preventivamente — por tentativa de feminicídio contra a esposa, homicídio quadruplamente qualificado pela morte de Alessandra e seis tentativas de homicídio contra os demais envolvidos.