Um grupo suspeito de operar plataformas irregulares de apostas on-line e lavar dinheiro no Distrito Federal teve aproximadamente R$ 16 milhões bloqueados pela Justiça nesta terça-feira (24/11). Durante a ação, realizada pela Polícia Civil do DF (PCDF), dois mandados de prisão temporária e ordens de busca foram cumpridos na Cidade Estrutural.

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Além do bloqueio financeiro, a decisão judicial determinou o sequestro de uma casa na Cidade Estrutural e a indisponibilidade de três veículos vinculados aos investigados — dois carros e uma motocicleta. Nos endereços visitados pelos agentes da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DACV/Corf), foram recolhidos celulares, notebooks, televisões, joias, relógios e documentos financeiros.

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De acordo com as investigações da Operação Last Bet, o grupo mantinha uma estrutura organizada para divulgar jogos eletrônicos não autorizados e atrair apostadores por meio de links de afiliação. Os divulgadores precisavam cumprir metas de novos usuários depositantes e volumes mínimos de recargas, sob monitoramento constante de desempenho, em troca de repasses milionários vindos de empresas do setor.

Todo o material apreendido passará por perícia para rastrear o destino do dinheiro movimentado e identificar outros participantes da rede. Os envolvidos são investigados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de capitais e exploração irregular de apostas eletrônicas.