Decisão foi proferida pelo juiz Carlos Maroja, da Vara de Meio Ambiente da Justiça de Brasília - (crédito: Reprodução)

Uma idosa diagnosticada com Alzheimer conseguiu na Justiça a continuidade do seu tratamento pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas). A 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a obrigação e afastou a cobrança de coparticipação.

O processo analisou o fato de a paciente estar interditada judicialmente e depender, de forma integral, de terceiros para a realização de atividades comuns do dia a dia. Após ter o atendimento domiciliar negado administrativamente, ela ajuizou uma ação para obter de volta o seu direito. A Justiça determinou, em 1ª instância, o fornecimento do home care em regime integral, decisão que foi contestada pelo Inas por meio de recurso.

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A Turma responsável pelo processo explicou que, embora os planos de autogestão não estejam sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), “devem observar a Lei dos Planos de Saúde e os princípios da boa-fé e da função social dos contratos”. Os desembargadores concluíram que, quando o atendimento domiciliar é indicado pelo médico como substituto da internação hospitalar, ele não configura um procedimento novo, mas uma forma de execução da cobertura já contratada.

O colegiado destacou, ainda, que a exclusão do home care prevista em norma administrativa “não justifica a recusa do tratamento considerado essencial para a paciente”. Sobre a coparticipação, a Turma também entendeu que, por se tratar de um atendimento contínuo e sem prazo definido, a cobrança também não era justificada, uma vez que poderia comprometer uma parcela significativa da renda da idosa.



