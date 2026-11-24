Uma cascavel foi capturada, na manhã desta terça-feira (24/11), em uma área pública, próximo a residências e ao Edifício Park 5, no Conjunto C da QE 05 do Guará I.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por moradores que viram a cobra na região. Quando encontraram o animal, ele estava em uma área verde.
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Os agentes empregaram técnicas para capturar o animal sem causar ferimentos.
Após a captura, a cascavel foi transportada e solta no Parque Ecológico Ezechias Heringer, área de habitat natural da espécie.
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postado em 24/11/2026 15:00