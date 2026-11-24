Bom dia, Brasília! O tempo instável e com chuvas no Distrito Federal deve permanecer ao longo desta terça-feira (24/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de nebulosidade, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas que podem chegar aos 29°C.
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A capital está sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades durante o dia, conforme aviso publicado pelo Inmet. O comunicado meteorológico indica risco de chuvas intensas — entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no acumulado diário —, além de rajadas de vento de 40 km/h a 60 km/h.
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Os termômetros marcam mínima de 19°C e máxima de 29°C, com tendência de estabilidade ao longo do dia. Já a umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%. De acordo com o boletim, o céu amanhece com muitas nuvens e chuva, acompanhado de ventos fracos a moderados. Durante a tarde, o calor favorece a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas com rajadas de vento. À noite, a nebulosidade persiste com possibilidade de precipitações isoladas.
Recomendações
Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alerta das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.