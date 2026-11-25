A escritora, jornalista e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Miriam Leitão foi a convidada do Correio Entrevista desta terça-feira (24/11), para falar sobre o lançamento de seu novo romance, "A dança de Elisa". Às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, ela contou que o livro narra a história de uma bailarina que convoca um encontro proibido entre mulheres para resistir à opressão, à vigilância e à desinformação. A autora também refletiu sobre literatura, processo criativo, feminismo e liberdade. Confira os principais trechos:

Como foi a gestação de oito anos do livro?

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Foi o segundo livro que mais demorei escrever. O fato de ter levado oito anos foi bom, para que tudo fosse decantado. Quando escrevo livros de não ficção, livros-reportagem, faço um plano, como a gente faz uma pauta. Elaboro uma pauta grande e vou seguindo, às vezes mudando. O bom jornalista percebe que a pauta mudou e muda a pauta. Mas um livro de ficção é inspiração. Quando ela chega, eu vou me deixando levar. É uma coisa que, como jornalista, eu comando; como ficcionista, eu me deixo levar.

Em 2018, quando você sofreu uma série de ataques nas redes sociais, a personagem Elisa recebeu um pouco de você?

Nós somos bem diferentes, porque ela é jovem, bonita e sabe dançar. Eu não sei nada disso. E é bom que ela seja assim, porque ela me ensina. E me ensinou muito nesse processo. Ela surgiu como bailarina mesmo, dançando diante de quem me agredia. Eu estava sob um ataque muito violento. Jornalistas mulheres são as mais atacadas. Não pode haver um erro ou inventam um erro para atacar. Em 2018, a gente ainda não tinha ideia de que era possível construir uma máquina do ódio. De repente, acordei e estava sendo odiada em todas as redes. Isso foi muito impactante. O ódio era concreto, não eram só críticas. Depois de três dias de linchamento, eu estava com uns amigos e, de repente, vi na minha imaginação um grupo chegando para linchar uma mulher. Ela, em vez de fugir ou ir conversar, dançou. Achei essa imagem tão poderosa que corri para casa e escrevi. Pensei que fosse o começo de um conto. O primeiro capítulo está exatamente como foi escrito naquele primeiro dia. Só acrescentei um pouquinho, coloquei a música que ela ouvia quando dançava. Essa foi uma construção minha com a minha irmã, que é pianista. Acho que precisava desse período de ir e voltar, dessa bordadura do livro, para ele decantar e não ser sobre mim. Apesar de eu ter sido empurrada para o livro por uma dor pessoal, ele é um filho da dor. Mas, ao mesmo tempo, é uma dor coletiva. A dor das redes de ódio que atacam mulheres, das redes virtuais e do mundo físico.

Livro "A Dança de Elisa", de Miriam Leitão (foto: Reprodução)

Houve um amadurecimento como escritora?

Eu sou aquela pessoa que sonhava com livros e tinha medo de não ser capaz de escrevê-los. Eu não seria uma pessoa completa se não tivesse escrito um livro. E aí vou de um para o outro, mas deixando cada um ter a sua personalidade. Nunca achei que faria um livro de ficção adulta. Ficção infantil eu já me permitia escrever desde o começo. Nesse momento de "A dança de Elisa", estou olhando talvez para a minha mais antiga militância, a causa mais antiga que abracei. Entendi, aos 10 anos, que era feminista, sem ainda ter a palavra. Quando fui dizer para minha mãe: 'Não vou arrumar mais o quarto dos meninos. Por que tenho que arrumar o quarto dos meninos só porque sou menina?'. Depois, aos 16, ao ler Simone de Beauvoir, entendi aquele desconforto que tinha com a diferença de tratamento. Mas nunca tinha escrito sobre mulheres. E, de repente, surge, de onde menos se espera, do meio de uma dor, uma ideia. Vem a Elisa, me dá a mão e me puxa para a causa que eu sempre quis defender.

Você acha que o livro chega em um momento fundamental?

Sempre houve traidores da causa. Sempre houve pessoas de um grupo discriminado que dizem que quem tem razão é o opressor. E hoje fazem isso até para ter visibilidade. As redes gostam do ódio e gostam do diferente, daqueles que falam coisas que não se espera. Chega um momento em que até pessoas que precisam do voto para chegar onde estão são contra o voto feminino. Nunca pensei, nem nos meus piores pesadelos, que alguém fosse discutir o voto feminino. O que falo nesse livro é que os direitos das mulheres são frágeis. Eles podem ser tomados, e começam, nesse livro, a ser tomados. Elisa é uma mulher, mas há várias outras. É um grupo de mulheres que começa a se reunir para encontrar uma saída, e até a reunião é um ato que desafia o sistema. E elas começam o livro em um ato de rebeldia: vão sair à noite para se encontrar. Isso já é muito atrevimento. A resistência a uma tirania, às vezes, está em pequenos gestos que parecem não ser nada. Escrever em um muro 'Abaixo a ditadura', como eu fiz na juventude. Parece que não é nada, mas cada ato se soma a outro ato de rebeldia. As rebeldias somadas derrubam uma tirania.

Você acha que ainda é muito frágil os direitos das mulheres?

É frágil, sempre será frágil. A democracia é o mais frágil dos sistemas: permite a discussão e que ingressem na disputa aqueles que querem o seu fim. A democracia é porosa. Ela tem que permitir. Não pode dizer: 'Você não pode competir, sai esse grupo daqui do debate'. Então, há um grupo que é contra a liberdade, contra a democracia e que fala, inclusive, em nome da democracia. Faço no livro uma reflexão sobre a imaterialidade da liberdade. Parece que, quando ela está presente, não é nada. Muitas vezes, você ouve gente dizendo que vivemos em uma ditadura. Não vivemos. Eu já vivi uma, sei como é. Comparo isso com o ar, porque, quando estamos respirando, não damos valor ao ar. Se alguém tirar o ar ou contaminá-lo, vamos sentir imediatamente. É isso que é a liberdade. Faço uma reflexão no livro de que a liberdade é como se fosse um objeto grande demais, tão perto de nós que não conseguimos vê-lo. Mas, se você perder, vai saber o que é liberdade, só que aí será tarde demais. Por isso, é preciso perceber os pequenos perigos, os atos contra a liberdade que parecem inofensivos, mas vão se somando para destruí-la.