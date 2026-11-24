MPDFT será sede do encontro "Diálogos em Movimento: Escuta dos Movimentos Sociais LGBTQIA+ do Distrito Federal" - (crédito: Reprodução MPDFT)

Um espaço de abertura e diálogo para a comunidade LGBTQIA+ acontecerá em 3 de dezembro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), das 14h às 17h. O encontro “Diálogos em Movimento: Escuta dos Movimentos Sociais LGBTQIA+ do Distrito Federal” é promovido pelo Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED), que reunirá lideranças sociais para discutir os desafios e as formas de como promover a defesa de direitos.

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O foco da atividade será a escuta qualificada das organizações que atuam diretamente na defesa dos direitos dessa população. Além disso, a iniciativa adotará uma perspectiva interseccional, levando em conta marcadores sociais que podem ampliar situações de discriminação e vulnerabilidade.

Programação

O encontro terá início com uma apresentação das principais ações desenvolvidas pelo NED/NDH ao longo de 2026, seguida de uma roda de escuta e construção coletiva. Haverá quatro eixos temáticos: violências, discriminações e acesso à justiça; políticas públicas, cidadania e acesso a direitos; participação social, representatividade e fortalecimento comunitário; e educação em direitos, cultura e transformação social.

Os assuntos que poderão ser abordados incluem o acesso da população LGBTQIA+ a serviços e proteção, a atenção aos grupos mais vulneráveis, a representatividade social e o combate à discriminação.

A iniciativa pretende, ainda, reunir diferentes parcelas da sociedade civil, incluindo organizações de pessoas trans e travestis, coletivos de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas intersexo e não binárias, movimentos de juventudes e organizações da população negra LGBTQIA+ e entidades de defesa dos direitos humanos.

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Ao final das discussões, os participantes serão convidados a indicar os temas considerados prioritários para a promoção dos direitos da população LGBTQIA+ no DF. Os pontos apresentados serão reunidos em um Relatório de Escuta dos Movimentos Sociais LGBTQIA+ do Distrito Federal. O documento registrará as organizações participantes, os principais desafios identificados, as recomendações apresentadas e os temas priorizados ao longo da atividade.

Atuação institucional

O material orientará o planejamento e as ações do NED/NDH, contribuindo para o aperfeiçoamento das estratégias de enfrentamento à discriminação e de promoção dos direitos humanos. Serão avaliadas conforme as diretrizes e atribuições do Ministério Público.

A atividade faz parte da programação dos 21 Dias de Ativismo pelos Direitos Humanos de 2026, que tem como objetivo o combate à violência e ao racismo contra mulheres e meninas, especialmente nos ambientes digitais.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

