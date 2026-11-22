Uma dançarina vestida de vermelho começa a rodopiar enquanto aguarda pessoas que se aproximam para o seu linchamento. Essa imagem inicial nasceu em 2018, durante um dos mais violentos ataques de ódio sofridos pela jornalista e escritora Miriam Leitão, e deu origem ao romance distópico A Dança de Elisa, que será lançado em Brasília, na próxima terça-feira (24/11), com noite de autógrafos a partir das 19h na Livraria da Vila do Shopping Iguatemi.

"Eu já recebi vários outros ataques, mas esse foi marcante pela dimensão e me deu inspiração e também as conversas com pessoas que, de repente, também viram alvo e sentem muito sofrimento com esses ataques de ódio”, explica Miriam, em entrevista ao Correio. A jornalista da TV Globo estava no meio da cobertura da campanha de 2018 quando virou alvo nas redes sociais.

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A obra trata, basicamente, sobre a perda da liberdade das mulheres em uma sociedade autoritária, de acordo com a autora. Ela conta que demorou para concluir o livro, porque foi revisitando o texto ao longo dos últimos anos. “No meio do caminho, teve a pandemia da covid-19 e precisei aumentar meu trabalho no jornalismo, mas ainda escrevi outros dois livros”, acrescenta ela, citando as obras A Democracia na Armadilha: Crônicas do desgoverno, de 2021, e Amazônia na Encruzilhada: O poder da destruição e o tempo das possibilidades, de 2023.

A Dança de Elisa (Editora Intrínseca) é o terceiro romance adulto de Miriam Leitão e a 17ª obra da imortal que ocupa a Cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde o ano passado.

Fio condutor

De acordo com a escritora, o fio condutor do livro A Dança de Elisa é a liberdade, de forma geral, em torno de Elisa e de várias personagens mulheres uma cidade fictícia sob um governo autoritário e perseguidor de mulheres denominado “Nova Ordem”. “Essa coisa tênue, que é a liberdade, vai se perdendo e você só sabe exatamente o que é a liberdade quando você a perde. E se você a perdeu, já é tarde demais. Quando a liberdade está aqui entre nós, ela parece natural. É como o ar que se respira. Mas tira o ar, você vai sentir a falta, e aí vai entender o que é o ar. A liberdade é assim. Ela é um objeto grande demais que a gente, quando está muito perto, não consegue enxergar”, ressalta.

A jornalista e imortal conta ainda que o livro é atemporal mas tem muitas semelhanças com o momento atual e também com a época da ditadura militar sob o Ato Institucional número 5, o A I5, o mais duro nos anos de chumbo. E, no livro, essa “Nova Ordem”, em menos de uma década, acaba com as liberdades que pareciam conquistadas e estabelecidas, inclusive, proíbe as mulheres de se reunirem em público, de andar na rua, de exercer diversas atividades — tudo para “protegê-las”, conforme prega a revolução restauradora dos valores da família, da religião e da pátria.

“Estamos vivendo um tempo de muito ataque às mulheres e muitas pessoas com vozes muito conservadoras, defendendo coisas impensáveis tempos atrás, como, por exemplo, o fim do voto feminino. Então, por isso, esse livro está no cotidiano e, ao mesmo tempo, é atemporal, porque as mulheres enfrentaram isso em outros momentos da história”, explica ao detalhar o novo romance de 224 páginas.

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A transgressão e os dilemas de Elisa e de várias personagens mulheres que aparecem no livro, segundo Miriam, mostram os desafios atemporais das mulheres, que conquistaram o voto a duras penas. E, para a tristeza dos que lutaram para isso, hoje, é difícil ver uma deputada jovem eleita com mais de 1 milhão de votos sob a bandeira do antifeminismo, comenta a jornalista em referência à deputada estadual Eduarda Campopiano (PL-SP).

Na avaliação da escritora, essa juventude que representa um retrocesso estrondoso na política e na democracia são “pessoas jovens com idades velhas ultrapassadas”, que usam os truques “lacrar” nas redes sociais, gerando indignação e cliques. “Essas pessoas usam um truque conhecido, e um truque velho. Mas o que é preocupante são os que votam nessas pessoas, que têm a mesma ideia e, de repente, se sentem liberados”, afirma.

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Reeleição de Lula

Ao comentar sobre a virada histórica que garantiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Miriam considera que houve o mesmo fenômeno contra o autoritarismo e a favor da democracia que ocorreu nos Estados Unidos, com a derrota do presidente norte-americano, Donald Trump, nas eleições de meio de mandato.

“O que houve foi o mesmo fenômeno de união de pessoas que têm um princípio em comum, um princípio democrático mesmo que tenham ideias diferentes sobre determinadas políticas públicas, ou determinadas formas de encaminhar. E isso é muito bom, porque a democracia é isso. E a maioria da população saiu em defesa da democracia”, resume.

Serviço

Livro A Dança de Elisa, de Miriam Leitão. (foto: Reprodução)

Noite de autógrafos

Lançamento do livro A Dança de Elisa (Editora Intrínseca)

Local: Livraria da Vila, Shopping Iguatemi de Brasília

Horário: A partir das 19h