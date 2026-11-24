As moções vão contemplar profissionais de diversas etapas da cadeia produtiva da música - (crédito: Foto: Reprodução/Lúcio Bernardo Jr)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realiza, às 10h desta quarta-feira (25/11), uma solenidade em homenagem ao Dia do Profissional da Música. A cerimônia terá a entrega de Moções de Louvor a trabalhadores de diferentes áreas da música na capital e o lançamento da Academia dos Profissionais da Música (APM).

A data foi criada pela Lei distrital nº 7.905, sancionada em 11 de junho deste ano, e é celebrada em 1º de novembro, de autoria do deputado distrital Gabriel Magno. O parlamentar afirma que o objetivo é reconhecer quem constrói, cria e produz a música e cultura no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"A atuação desses profissionais ultrapassa os palcos e os espaços de apresentação artística. A música também está presente nas escolas, nos projetos sociais, nas iniciativas comunitárias, nos espaços culturais e nos processos de formação humana, estimulando a criatividade, a sensibilidade, a interação, a cooperação, o pensamento crítico e a construção de conhecimentos", pontuou Magno.

Leia mais: Paciente com Alzheimer tem home care garantido pela Justiça

As moções vão contemplar profissionais de diversas etapas da cadeia produtiva: composição, interpretação, produção fonográfica, engenharia de som, iluminação, comunicação, gestão cultural, ensino, entre outros. Segundo a organização, a ideia é dar visibilidade também a quem trabalha longe dos holofotes, mas que é fundamental na cena.

A APM atuará na valorização das profissões musicais, na formação, na preservação da memória e na aproximação entre cultura, educação e mercado, fortalecer espaços e articular profissionais do setor.