Caminhão carregando vidro tomba na região do viaduto de Samambaia/Recanto das Emas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O tombamento de um caminhão que transportava vidros causou transtornos no trânsito próximo ao viaduto de Samambaia/Recanto das Emas, no sentido Goiânia, na tarde desta terça-feira (24/11). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta de 13h40.

O motorista já estava fora do caminhão quando as equipes chegaram ao local. A vítima apresentava alguns ferimentos na cabeça. Ele foi avaliado pelos bombeiros e recebeu atendimento pré-hospitalar de acordo com o protocolo de trauma, sem necessidade de ser encaminhado para uma unidade de saúde.

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A via precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de socorro e possibilitar a realização dos procedimentos necessários. Após o atendimento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

As equipes da PMDF permanecem no local acompanhando a situação e controlando o trânsito, com desvio do fluxo para a marginal. Por volta das 18h30, a marginal e a alça de acesso permaneciam fechadas, mas o fluxo viário seguia operando de forma desviada.