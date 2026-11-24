Com 77,8 mil m², a área total contempla pista para caminhada e ciclismo, pista de atletismo, campos de futebol, quadras esportivas, pista de skate, parquinho infantil, parcão, áreas de descanso e estacionamento - (crédito: Fotos: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Átila Lustosa*

A governadora Celina Leão visitou nesta terça-feira (24) as obras do Parque Urbano dos Eucaliptos, em Ceilândia. As intervenções unem a antiga Praça dos Eucaliptos a uma área antes inutilizada do Centro de Ensino Médio 02 (CEM 02).

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O espaço, chamado carinhosamente pelos moradores de Zoka Park, tem 77,8 mil metros quadrados. O projeto prevê pista compartilhada de 2,2 quilômetros para caminhada e ciclismo, pista de atletismo, campos de futebol, quadras esportivas, pista de skate, parquinho infantil, parcão, áreas de descanso e estacionamento.

Durante a visita, Celina destacou que o parque já vem sendo usado pela população, principalmente no fim da tarde. "Hoje, esse parque já é um espaço que a população da Ceilândia usa. No fim de tarde, isso aqui fica cheio. É um sonho que a gente sempre teve de fazer equipamentos como esse na qualidade daquilo que a gente entrega para a comunidade", afirmou.

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Segundo a governadora, em dezembro serão inauguradas a pista de skate, o parquinho infantil, a quadra de tênis e a iluminação pública. "Esse parque não existia. Era um pedaço de uma escola com muro que era inutilizado. Nós fizemos aqui um parque urbano, desde o cercamento, a vigilância, a construção de equipamentos internos, como a pista de cooper”, disse.

O administrador regional de Ceilândia, Renato Santana, afirmou que a criação do parque atende a uma demanda antiga dos moradores. "A governadora atendeu a uma demanda antiga da sociedade de Ceilândia, que era transformar aquela região, incorporar a Praça dos Eucaliptos à área do Centro de Ensino Médio 02 e criar um grande parque. O espaço terá um dos skate parks mais modernos do Brasil, além de parquinho pronto, campo sintético, quadra para prática exclusiva de tênis e segurança motorizada como a do Parque da Cidade", explicou.

O local já conta com cercamento em gradil, instalado pela Secretaria de Obras, com investimento de R$ 1,6 milhão, e 80 novos pontos de iluminação em LED, implantados pela CEB Ipes, com aporte de R$ 601,7 mil.

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A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) já concluiu duas quadras: a de futsal, com investimento de R$ 231,1 mil, e a de tênis, orçada em R$ 271,7 mil. No total, as intervenções sob coordenação da companhia somam cerca de R$ 15,5 milhões.

A expectativa dos órgãos ambientais é plantar centenas de novas espécies nativas do Cerrado nas próximas semanas.