Uma fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reteve seis carros de passeio que faziam o transporte clandestino de passageiros entre Brasília e Goiânia, além de 17 ônibus irregulares com destino a outros estados. Durante a abordagem aos automóveis que operavam na ligação entre as duas capitais, policiais militares encontraram três facas no interior dos veículos.

Realizada entre 16 e 23 de novembro, a Operação Cerrado percorreu mais de 3,5 mil quilômetros em rodovias goianas e no entorno da Rodoviária de Goiânia. Os motoristas dos carros particulares foram levados à 1ª Delegacia de Polícia da capital goiana, onde assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por exercício irregular da profissão. A ação teve apoio da Polícia Militar (PMGO) e da Polícia Civil de Goiás.

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Flagrantes inusitados

Além da falta de autorização para viagens interestaduais, os agentes constataram problemas graves de conservação na frota abordada, como pneus desgastados, para-brisas trincados, extintores vencidos ou vazios, defeitos na iluminação e ausência de cintos de segurança. Também foram flagrados condutores com o exame toxicológico vencido e sem o curso obrigatório para transporte coletivo.

Entre os episódios registrados pela fiscalização, dois ônibus que faziam o trajeto entre Mato Grosso e Maranhão transportavam 22 motocicletas irregulares nos bagageiros — 13 em um veículo e nove no outro. Em outra ocorrência, passageiros retirados de um transporte clandestino na sexta-feira voltaram a ser abordados pelos fiscais na madrugada de sábado, viajando em um segundo veículo irregular.

Segundo o chefe do Escritório Regional de Fiscalização da ANTT em Goiás, Jesiel Junior, embarcar em serviços sem autorização expõe os viajantes a riscos severos por falta de manutenção preventiva, ausência de controle da jornada dos motoristas e falta de garantias sobre bagagens e trajetos.

A agência orienta que os passageiros consultem a regularidade das empresas nos canais oficiais antes de comprar passagens.